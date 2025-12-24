DOLAR
Altıntaş'ta YKS Veli Toplantısı: Başarıyı Artırma Stratejileri

Kütahya Altıntaş'ta 11. ve 12. sınıf velilerine yönelik YKS bilgilendirme toplantısında okul-veli iş birliği, motivasyon ve rehberlik hizmetleri ele alındı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 12:39
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 12:39
Altıntaş'ta YKS Veli Toplantısı: Başarıyı Artırma Stratejileri

Altıntaş'ta YKS başarısını yükseltmeye yönelik veli toplantısı düzenlendi

Okul-veli iş birliği, motivasyon ve rehberlik hizmetleri gündemdeydi

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde, İstanbul Ticaret Odası Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesi ev sahipliğinde 11. ve 12. sınıf öğrenci velilerine yönelik Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başarısını artırmaya yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan katıldı. Programın amacı, öğrencilerin sınav sürecine daha bilinçli ve motive bir şekilde hazırlanmasını sağlamak, velilerin bu süreçte çocuklarına nasıl destek olabileceklerini açıklamak ve okul-veli iş birliğini güçlendirmek olarak açıklandı.

Etkinlikte YKS süreci ve sınav sistemi hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Öğrencilerin akademik başarılarını yükseltmeye yönelik stratejiler, velilerin çocuklarının motivasyonuna katkı sağlayacak yöntemler, rehberlik hizmetlerinin önemi ve veli-öğrenci iletişimi gibi başlıklar ayrıntılı şekilde ele alındı.

Toplantıda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan, velilerin eğitim sürecindeki rolünün büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, öğrencilerin başarıya ulaşmasında aile desteğinin belirleyici olduğunu vurguladı.

Program, velilerin sorularının yanıtlandığı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

