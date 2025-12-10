Van'da Yeni Millî Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu Göreve Başladı

Devir teslim töreniyle resmen göreve geçti

Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Van İl Millî Eğitim Müdürü olarak atandı ve düzenlenen devir teslim töreninin ardından resmen görevine başladı.

Adana İl Millî Eğitim Müdürü olarak atanan Mehmet Nurettin Aras, görevini Çandıroğlu’na devrederek kendisine başarılar diledi.

Müdürlüğe bağlı birim amirleri ve personel de Çandıroğlu’na hayırlı olsun dileklerini iletti.

Öte yandan, Adana’ya atanan Mehmet Nurettin Aras için Van’a sunduğu hizmet ve katkılar nedeniyle teşekkür edildi. Kurum yetkilileri, Aras’ın yeni görev yerinde de başarılı çalışmalarını sürdüreceğine inandıklarını belirterek kendisine başarı temennilerinde bulundu.

