Antik Çağ’da Seramik Kaplar Işığında Yemek Kültürü Semineri

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü seminerinde Doç. Dr. Bekir Sıtkı Alptekin Oransay, antik seramiklerin yemek kültürü ve sosyal işlevlerini anlattı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 15:03
Antik Çağ’da Seramik Kaplar Işığında Yemek Kültürü Semineri

Antik Çağ’da Seramik Kaplar Işığında Yemek Kültürü Semineri

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü tarafından düzenlenen seminerde Prof. Dr. Rahşan Tamsü Polat, Doç. Dr. Bekir Sıtkı Alptekin Oransay ve öğrenciler katıldı.

Antik dönem yemek kültürü seramikler üzerinden anlatıldı

Seminerde konuşan Doç. Dr. Bekir Sıtkı Alptekin Oransay, antik döneme ait seramik kapların boyutları ve üretim tekniklerinden hareketle dönemin yemek alışkanlıklarını, mutfak kültürünü, estetik anlayışını ve damak zevkini ele aldı.

Oransay, seramik kapların yalnızca işlevsel olmayıp; aynı zamanda dönemin sosyal, hiyerarşik, bireysel ve kültürel yapısını yansıtan önemli göstergeler olduğunu vurguladı.

Kottabos oyunu ve içki kaplarının önemi

Konuşmasında Antik Yunan’daki Kottabos oyununa da değinen Doç. Dr. Oransay, şu ifadeleri paylaştı: "Sempozyomlarda kullanılan kaplar arasında içki içme kaplarının fazla olmasının nedenlerinden biri Kottabos adı verilen oyundur. Bu oyun sırasında kapların kırılması nedeniyle sıklıkla yeni kapların üretilmesi gerekmiştir."

Oransay, içki kaplarının sosyal pratikler ve statü göstergeleriyle olan ilişkisini katılımcılarla tartıştı.

Seminer, soru-cevap bölümünün ardından Doç. Dr. Bekir Sıtkı Alptekin Oransay'a katılım belgesinin takdim edilmesiyle sona erdi.

DOÇ. DR. BEKİR SITKI ALPTEKİN ORANSAY

