DOLAR
42,84 -0,06%
EURO
50,7 -0,02%
ALTIN
6.191,72 -0,17%
BITCOIN
3.733.201,23 0,92%

Bakan Tekin, KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu Makamında Ağırladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Bakanlıkta bir araya gelerek eğitim politikaları ve iş birliğini görüştü.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 12:18
Bakan Tekin, KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu Makamında Ağırladı

Bakan Tekin, KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu Makamında Ağırladı

Görüşmede eğitim politikaları ve iş birliği ele alındı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Bakanlıkta bir araya geldi.

Gerçekleştirilen toplantıda taraflar eğitim politikaları ve iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik konuları ele aldı. Görüşmenin, iki ülke arasındaki ilişkilerin eğitim alanında daha da pekişmesine katkı sağlaması hedeflendi.

Bakan Tekin, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile sahip olduğumuz güçlü tarihi bağlar, ortak kültürel mirasımız ve gönül birliğimiz, eğitim alanında geliştirdiğimiz iş birlikleriyle her geçen gün daha da pekişmektedir. Ülkelerimiz arasındaki köklü kardeşlik ilişkilerinin özellikle eğitim yoluyla güçlenmesini son derece kıymetli görüyoruz. Nazik ziyaretlerinden ötürü Sayın Bakana ve heyetine teşekkür ediyor, bu ziyaretin ülkelerimiz arasındaki iş birliklerinin daha da güçlenmesine vesile olmasını diliyorum."

Taraflar, eğitim alanındaki iş birliklerinin derinleştirilmesi ve ortak projelerin artırılması konusunda mutabık kaldı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) MİLLİ EĞİTİM BAKANI NAZIM...

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) MİLLİ EĞİTİM BAKANI NAZIM ÇAVUŞOĞLU İLE BİR ARAYA GELDİ.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) MİLLİ EĞİTİM BAKANI NAZIM...

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Canik'de Girişimci Kadınlara Yapay Zekâ ve Girişimcilik Eğitimi: Sertifika Coşkusu
2
Niğde'de Gerçeğini Aratmayan Deprem Saha Tatbikatı
3
OMÜ'de Kütüphane Hizmet İçi Eğitimi: Kullanıcı Odaklı Hizmet ve KVKK
4
Çilesiz Kütüphanesi, Yeşilyurt’ta Gençlerin Buluşma Noktası
5
Altıntaş'ta YKS Veli Toplantısı: Başarıyı Artırma Stratejileri
6
Kastamonu Üniversitesi’nin Kayın Kontrplak İçin Cam Lif Takviyeli Tutkalı Patenti Tescillendi
7
Altıntaş’ta Aile Okulu Kursu Devam Ediyor — Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor