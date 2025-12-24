Bakan Tekin, KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu Makamında Ağırladı

Görüşmede eğitim politikaları ve iş birliği ele alındı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Bakanlıkta bir araya geldi.

Gerçekleştirilen toplantıda taraflar eğitim politikaları ve iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik konuları ele aldı. Görüşmenin, iki ülke arasındaki ilişkilerin eğitim alanında daha da pekişmesine katkı sağlaması hedeflendi.

Bakan Tekin, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile sahip olduğumuz güçlü tarihi bağlar, ortak kültürel mirasımız ve gönül birliğimiz, eğitim alanında geliştirdiğimiz iş birlikleriyle her geçen gün daha da pekişmektedir. Ülkelerimiz arasındaki köklü kardeşlik ilişkilerinin özellikle eğitim yoluyla güçlenmesini son derece kıymetli görüyoruz. Nazik ziyaretlerinden ötürü Sayın Bakana ve heyetine teşekkür ediyor, bu ziyaretin ülkelerimiz arasındaki iş birliklerinin daha da güçlenmesine vesile olmasını diliyorum."

Taraflar, eğitim alanındaki iş birliklerinin derinleştirilmesi ve ortak projelerin artırılması konusunda mutabık kaldı.

