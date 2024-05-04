Bakan Tekin öğretmen atamaları açıklaması için Pazartesi günü işaret etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, merakla beklenen öğretmen atamaları için açıklanacak olan kontenjan bilgilerinin Pazartesi günü netleşmesini beklediklerini ifade etti. Tekin, “Büyük olasılıkla Pazartesi günü hem atanacak olan öğretmen sayısını, hem de branş bazında kontenjanların dağılımının ne şekilde olacağını açıklayacağız” dedi.

MEB Bakanı Yusuf Tekin, her ayın ilk cumartesi günü farklı illerde düzenlenmekte olan "Öğretmenler Odası Buluşmaları" kapsamında bu kez Diyarbakır'daki öğretmenlerle buluştu. Burada bazı açıklamalarda bulunan Tekin, öğretmen atamaları ile ilgili kontenjan bilgilerinin Pazartesi günü açıklanacağını ifade etti.

Bakan Tekin, yeni müfredatla ilgili olarak ders sürelerinin değişip değişmeyeceği sorusunu da yanıtladı. Tekin, “Müfredat değişikliğinin ders sürelerine bir etkisi olmayacak. Yeni müfredatla birlikte ders sürelerinde herhangi bir azalma ya da artış söz konusu değil” dedi. Diğer yandan Bakan, müfredatın sadeleştirilmesi ile ilgili olarak, öğretmenlerin mevcut müfredatı yetiştirmekte zorlandıklarını ve bu nedenle sadeleştirme kararının oldukça isabetli bir adım olduğunu da ifade etti.