Burhaniye'de 'BUBFA ile Renklerle Umut' Engelli Gençlere Sanat Desteği

Üniversiteli gençlerden anlamlı etkinlik

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı "BUBFA ile Renklerle Umut Minik Eller, Büyük Hayaller Projesi" hayata geçirildi. Proje kapsamında üniversiteli gençler, özel öğrencilerle birlikte boyama ve resim çalışması yaptı.

Etkinlik, Özel Gamzelerim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin bahçesinde düzenlendi ve yoğun ilgi gördü. Programa Kaymakam Cumali Atilla, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Sevda Akgündüz, ressam Figen Köprülü ve öğrenciler katıldı.

Zeynep Bilge Olgun etkinlikte görev almaktan mutlu olduğunu şu sözlerle ifade etti: "Balıkesir Üniversitesi ikinci sınıf öğrencileriyiz. Renklerle umut adlı bir etkinlik düzenledik. Minik eller büyük hayaller sloganımız. Takımımla birlikte bugün çok keyifli bir vakit geçirdik. Bu etkinliğe kimin katkısı varsı herkese çok teşekkür ederim"

Sezai Sarıdal da etkinlikle ilgili olarak, "Tuval boyama etkinliği yapıyoruz. Öğrencilerimizle samimi olduk. Çok mutlular. Birlikte onlara katkı sağlıyoruz" diye konuştu.

Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban ise projenin amaçlarını şöyle anlattı: "Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi olarak çok toplumsal farkındalık projesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Hayatın birçok alanına değiniyoruz. Bugün de burada Gamzelerim Rehabilitasyon Merkezindeyiz. Özel kardeşlerimizle birlikte güzel bir projeye imza atıyor öğrencilerimiz. Öğrencilerimizin kendilerinin oluşturduğu bir proje yelpazesi içinde özellikle engelli kardeşlerimiz özel kardeşlerimize yönelik bir çok projemiz var. Bunlardan bir tanesi de BUBFA ile engelsiz yaşam. Bu projemizde abileri ablaları özel kardeşlerimizle birlikte sanat atölyesi yapıyorlar. Onların kendilerine güvenlerini sağlamaları daha fazla hayatın içinde olabilmeleri daha fazla mutlu olabilmeleri için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu tür projeleri yapmaya devam edeceğiz"

Etkinlik, özel öğrencilerin özgüvenini ve sosyal etkileşim becerilerini güçlendirmeyi hedefleyen çalışmaların bir parçası olarak değerlendirilirken, katılımcılar gelecekte benzer projelerin süreceğini vurguladı.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRİLDİ