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Bakan Tekin: Öğretmen atamaları Cumhurbaşkanı onayı sonrasında açıklanacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamaları ve eğitim gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 01.05.2024 20:00
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 20:00
Bakan Tekin: Öğretmen atamaları Cumhurbaşkanı onayı sonrasında açıklanacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir televizyon programında öğretmen atamaları ve eğitim konularına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, öğretmen atamalarının Cumhurbaşkanı'nın nihai onayının ardından yapılacağını belirtirken, eğitimdeki güncel gelişmeler hakkında da bilgi verdi.

Bakan Tekin'in açıklamalarına göre, öğretmen atamaları konusunda net bir takvimin Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından belirleneceği ve atamaların Cumhurbaşkanı'nın nihai kararının alınmasının ardından duyurulacağı ifade edildi.

Eğitimdeki gelişmeleri de değerlendiren Bakan Tekin, yeni müfredat taslağına ilişkin detayları paylaşırken, öğretmenlerin ve akademisyenlerin katkılarının önemine vurgu yaptı. Ayrıca, öğretmen atamalarının adil ve objektif bir şekilde gerçekleşeceğini belirten Tekin, atama sürecinin hızla ilerleyeceğini bildirdi.

Öte yandan, Bakan Tekin'in açıklamaları arasında Milli Eğitim Şurası'nın önemi ve hazırlıkları da yer aldı. Şuranın Bakanlık için önemli bir istişare süreci olduğunu vurgulayan Tekin, çalışmaların tamamlanmasının ardından kesin takvimin açıklanacağını belirtti

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