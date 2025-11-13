Kastamonu Üniversitesi'nden 5 Proje TÜBİTAK 2237-A Desteği

Kastamonu Üniversitesi'nin 5 projesi TÜBİTAK 2237-A 2025 yılı 2. dönem çağrısı kapsamında desteklenmeye değer bulundu.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 16:54
Kastamonu Üniversitesi'nden 5 Proje TÜBİTAK 2237-A Desteği

Kastamonu Üniversitesi'nden 5 Proje TÜBİTAK 2237-A Desteği

2025 yılı 2. dönem TÜBİTAK 2237-A çağrısında üniversiteden beş proje kabul edildi

Kastamonu Üniversitesi tarafından hazırlanan 5 proje, TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı 2025 yılı 2. dönem başvuru çağrısı kapsamında desteklenmeye değer bulundu.

Fen Fakültesi’nden Araştırma Görevlisi Dr. Aysun İnan Genç yürütücülüğündeki "Hipotezden Ürüne Biyolojik Bilimler ve Uygulamalı Doğa Bilimleri Alanlarında Bilimsel Sürecin Bileşenleri-3" başlıklı proje, bilimsel süreç odaklı eğitimi teşvik etmeyi amaçlıyor.

İletişim Fakültesi’nden Doç. Dr. Erkam Temir yürütücülüğünde hazırlanan "Yayın Etiği Çerçevesinde Yapay Zeka Tabanlı Dil Modellerinin Kullanımı" projesi, akademisyenlerin yapay zeka araçlarını etik çerçevede kullanma becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Döne Arslan tarafından hazırlanan "Kuzeybatı Grubu Türk Lehçelerinin Yabancı Dil Olarak Öğretimi" başlıklı proje, öğrencilerin Türk lehçelerini öğrenme süreçlerine katkı sunmayı amaçlıyor.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Uğur Yılmazoğlu yürütücülüğündeki "Depremde Yapı Davranışı: Malzeme Dayanımı ve Zemin Etkisi" adlı proje ile depreme dayanıklı yapıların yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Spor Bilimleri Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Binnur Çelebi’nin "Atletik Performans ve Beden Eğitimi Teknoloji Uygulamaları Eğitimi" başlıklı projesi ise dijital dönüşüm sürecinde spor eğitiminde teknolojik becerilerin geliştirilmesine katkı sağlayacak.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, üniversitenin araştırma ve eğitim alanında sürdürülebilir gelişme hedefleri doğrultusunda çalışmalar yürüttüğünü belirterek, desteklenen projelerin daha geniş katılımlı bilimsel etkinliklere katkı sağlayacağını ifade etti.

Rektör Topal, proje yürütücülerini tebrik ederek şunları söyledi: "Üniversitemiz, bilimsel araştırma kültürünü geliştiren ve eğitim kalitesini artıran projelere önem veriyor. TÜBİTAK 2237-A programı kapsamında desteklenen projeler, akademik kadromuzun özverili çalışmalarını gösteriyor. Bu projelerle bölgesel ve ulusal düzeyde bilimsel üretkenliğe katkımızı artırmayı sürdüreceğiz".

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN HAZIRLANAN 5 PROJE, TÜBİTAK 2237-A DESTEĞİ ALDI.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN HAZIRLANAN 5 PROJE, TÜBİTAK 2237-A DESTEĞİ ALDI.

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehit Esin Akay Ortaokulu'nda Parke Döşeme Çalışması Başladı
2
Yıldırım Belediyesi'nden Kadına Yönelik Şiddet Farkındalık Eğitimi
3
Selçuk Üniversitesi Özbekistan’da 3 Üniversiteyle İş Birliği Protokolü İmzaladı
4
Kastamonu Üniversitesi'nden 5 Proje TÜBİTAK 2237-A Desteği
5
Sakarya Üniversitesi Girişim Vadisi ile Türkiye'nin Teknoloji Üssü Oluyor
6
Kastamonu Üniversitesi’nden Yapay Zeka ile Tropikal Theileriosis Tanısı Projesi

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?