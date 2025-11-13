Kastamonu Üniversitesi'nden 5 Proje TÜBİTAK 2237-A Desteği

2025 yılı 2. dönem TÜBİTAK 2237-A çağrısında üniversiteden beş proje kabul edildi

Kastamonu Üniversitesi tarafından hazırlanan 5 proje, TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı 2025 yılı 2. dönem başvuru çağrısı kapsamında desteklenmeye değer bulundu.

Fen Fakültesi’nden Araştırma Görevlisi Dr. Aysun İnan Genç yürütücülüğündeki "Hipotezden Ürüne Biyolojik Bilimler ve Uygulamalı Doğa Bilimleri Alanlarında Bilimsel Sürecin Bileşenleri-3" başlıklı proje, bilimsel süreç odaklı eğitimi teşvik etmeyi amaçlıyor.

İletişim Fakültesi’nden Doç. Dr. Erkam Temir yürütücülüğünde hazırlanan "Yayın Etiği Çerçevesinde Yapay Zeka Tabanlı Dil Modellerinin Kullanımı" projesi, akademisyenlerin yapay zeka araçlarını etik çerçevede kullanma becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Döne Arslan tarafından hazırlanan "Kuzeybatı Grubu Türk Lehçelerinin Yabancı Dil Olarak Öğretimi" başlıklı proje, öğrencilerin Türk lehçelerini öğrenme süreçlerine katkı sunmayı amaçlıyor.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Uğur Yılmazoğlu yürütücülüğündeki "Depremde Yapı Davranışı: Malzeme Dayanımı ve Zemin Etkisi" adlı proje ile depreme dayanıklı yapıların yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Spor Bilimleri Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Binnur Çelebi’nin "Atletik Performans ve Beden Eğitimi Teknoloji Uygulamaları Eğitimi" başlıklı projesi ise dijital dönüşüm sürecinde spor eğitiminde teknolojik becerilerin geliştirilmesine katkı sağlayacak.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, üniversitenin araştırma ve eğitim alanında sürdürülebilir gelişme hedefleri doğrultusunda çalışmalar yürüttüğünü belirterek, desteklenen projelerin daha geniş katılımlı bilimsel etkinliklere katkı sağlayacağını ifade etti.

Rektör Topal, proje yürütücülerini tebrik ederek şunları söyledi: "Üniversitemiz, bilimsel araştırma kültürünü geliştiren ve eğitim kalitesini artıran projelere önem veriyor. TÜBİTAK 2237-A programı kapsamında desteklenen projeler, akademik kadromuzun özverili çalışmalarını gösteriyor. Bu projelerle bölgesel ve ulusal düzeyde bilimsel üretkenliğe katkımızı artırmayı sürdüreceğiz".

