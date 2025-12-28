DOLAR
Bartın Üniversitesi'nde 29 Aralık 2025'te Eğitime 1 Gün Ara

Bartın Üniversitesi, beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle 29 Aralık 2025 tarihinde eğitime 1 gün ara verdi; idari personel görevde olacak.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 21:49
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 22:18
Beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle alınan karar

Bartın Üniversitesi (BAÜN) tarafından yapılan açıklamada, 29 Aralık 2025 tarihinde kentte beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle üniversitede eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, öğrencilerin kar nedeniyle 1 gün eğitime ara vereceği, ancak üniversitenin idari kadrosunun mesaiye devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

