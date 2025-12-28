Bartın Üniversitesi'nde 29 Aralık 2025'te eğitime 1 gün ara

Beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle alınan karar

Bartın Üniversitesi (BAÜN) tarafından yapılan açıklamada, 29 Aralık 2025 tarihinde kentte beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle üniversitede eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, öğrencilerin kar nedeniyle 1 gün eğitime ara vereceği, ancak üniversitenin idari kadrosunun mesaiye devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

