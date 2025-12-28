DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.249,7 0,03%
BITCOIN
3.752.606,23 0,13%

Bingöl: Kiğı ve Adaklı'da eğitime 1 gün ara

Bingöl'ün Kiğı ve Adaklı ilçelerinde yoğun kar ve buzlanma nedeniyle 29 Aralık 2025 Pazartesi günü tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi; engelli ve hamile personel idari izinli.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 23:30
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 23:30
Bingöl: Kiğı ve Adaklı'da eğitime 1 gün ara

Bingöl: Kiğı ve Adaklı'da eğitime 1 gün ara

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tedbir kararı

Bingöl genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Kiğı ve Adaklı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Kiğı Kaymakamlığı ve Adaklı Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek riskler nedeniyle tedbir amaçlı karar alındığı belirtildi.

Açıklamaya göre, 29 Aralık 2025 Pazartesi günü ilçelerdeki her seviyedeki tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verileceği bildirildi.

Ayrıca aynı açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Yetkililer, olumsuz hava koşullarının devam etmesi halinde ek önlemler alınabileceğini ve vatandaşların güncel duyuruları takip etmeleri gerektiğini vurguladı.

BİNGÖL GENELİNDE ETKİSİNİ SÜRDÜREN YOĞUN KAR YAĞIŞI VE OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE KİĞI VE...

BİNGÖL GENELİNDE ETKİSİNİ SÜRDÜREN YOĞUN KAR YAĞIŞI VE OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE KİĞI VE ADAKLI İLÇELERİNDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ.

BİNGÖL GENELİNDE ETKİSİNİ SÜRDÜREN YOĞUN KAR YAĞIŞI VE OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE KİĞI VE...

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bingöl: Kiğı ve Adaklı'da eğitime 1 gün ara
2
Yozgat'ta Kar Tatili: Kent Merkezi ve Bazı İlçelerde 29 Aralık 2025'te 1 Gün Ara
3
Sinop’ta Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara (29 Aralık 2025)
4
Kırşehir'de Kar Nedeniyle Okullara 1 Gün Ara
5
Bartın Üniversitesi'nde 29 Aralık 2025'te Eğitime 1 Gün Ara
6
Yozgat’ta 4 İlçede Eğitime 1 Gün Ara — 29 Aralık 2025
7
Bolu'da Eğitim 29 Aralık 2025'te 1 Gün Tatil: Yoğun Kar ve Buzlanma

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları