Bingöl: Kiğı ve Adaklı'da eğitime 1 gün ara

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tedbir kararı

Bingöl genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Kiğı ve Adaklı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Kiğı Kaymakamlığı ve Adaklı Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek riskler nedeniyle tedbir amaçlı karar alındığı belirtildi.

Açıklamaya göre, 29 Aralık 2025 Pazartesi günü ilçelerdeki her seviyedeki tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verileceği bildirildi.

Ayrıca aynı açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Yetkililer, olumsuz hava koşullarının devam etmesi halinde ek önlemler alınabileceğini ve vatandaşların güncel duyuruları takip etmeleri gerektiğini vurguladı.

