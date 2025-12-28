Yozgat'ta Kar Tatili: Kent Merkezi ve Bazı İlçelerde 29 Aralık 2025'te 1 Gün Ara

Yozgat'ta kar tatili: Kent merkezi ve bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara

Valilikten yapılan açıklama

Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, düşük hava sıcaklığı, aralıklarla devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı yerleşim birimlerinde eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, Akdağmadeni, Sarıkaya, Çayıralan, Çandır ilçelerinin yanı sıra kent merkezi, Saraykent ve Sorgun ilçelerinde eğitime 29 Aralık 2025 Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

YOZGAT’TA YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KENT MERKEZİ VE BAZI İLÇELERDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ. (ARŞİV)