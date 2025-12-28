DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.753.118,64 0,03%

Yozgat’ta 4 İlçede Eğitime 1 Gün Ara — 29 Aralık 2025

Yozgat Valiliği, düşük sıcaklık, aralıklarla kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akdağmadeni, Sarıkaya, Çayıralan ve Çandır ilçelerinde 29 Aralık 2025 Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildi.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 21:19
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 21:19
Yozgat’ta 4 İlçede Eğitime 1 Gün Ara — 29 Aralık 2025

Yozgat’ta 4 İlçede Eğitime 1 Gün Ara

Valilikten yapılan açıklama

Yozgat Valiliği, kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildiğini duyurdu.

Açıklamada; düşük hava sıcaklığı, aralıklarla devam eden kar yağışı ve buzlanma gerekçesiyle Akdağmadeni, Sarıkaya, Çayıralan ve Çandır ilçelerinde 29 Aralık 2025 Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Valilik açıklamasında ilgili önlemlerin alınacağı ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.

YOZGAT'IN YOĞUN KAR YAĞIŞI ALAN İLÇELERİNDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ.

YOZGAT'IN YOĞUN KAR YAĞIŞI ALAN İLÇELERİNDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ.

YOZGAT'IN YOĞUN KAR YAĞIŞI ALAN İLÇELERİNDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bartın Üniversitesi'nde 29 Aralık 2025'te Eğitime 1 Gün Ara
2
Yozgat’ta 4 İlçede Eğitime 1 Gün Ara — 29 Aralık 2025
3
KBÜ'de Dostluk Konseri: Türkiye ve Azerbaycan Ezgileri Sahnelendi
4
Patnos'ta Trafik Kazası: 12 Yaşındaki Medine Şener Hayatını Kaybetti
5
İzmir'de Psikoloji Zirvesi: Gençler Radikal Okulları'nda Geleceğe Radikal Bakış
6
Bolu'da Eğitim 29 Aralık 2025'te 1 Gün Tatil: Yoğun Kar ve Buzlanma
7
Düzce'de Okullar 29 Aralık 2025'te 1 Gün Tatil Edildi — Kar ve Buzlanma Uyarısı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları