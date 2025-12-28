Yozgat’ta 4 İlçede Eğitime 1 Gün Ara — 29 Aralık 2025

Yozgat’ta 4 İlçede Eğitime 1 Gün Ara

Valilikten yapılan açıklama

Yozgat Valiliği, kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildiğini duyurdu.

Açıklamada; düşük hava sıcaklığı, aralıklarla devam eden kar yağışı ve buzlanma gerekçesiyle Akdağmadeni, Sarıkaya, Çayıralan ve Çandır ilçelerinde 29 Aralık 2025 Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Valilik açıklamasında ilgili önlemlerin alınacağı ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.

