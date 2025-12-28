Kırşehir'de Kar Nedeniyle Okullara 1 Gün Ara

Kırşehir'de yoğun kar ve buzlanma nedeniyle 29 Aralık Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitim bir gün süreyle ertelendi; engelli ve hamile personel idari izinli.

Valilikten açıklama

Kırşehir'de etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kırşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 29 Aralık Pazartesi günü il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

