Bartın Üniversitesi TÜRKÜNİB'e Tam Üye Kabul Edildi

Bartın Üniversitesi (BARÜ), TÜRKÜNİB Üyeliğine Kabul Edildi

Bartın Üniversitesi (BARÜ), Özbekistan’ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Türk Üniversiteler Birliği (TÜRKÜNİB) 8. Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararla tam üye olarak kabul edildi.

Toplantı, 15 Ekim tarihinde Taşkent Uluslararası Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Etkinliğe Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden üst düzey yetkililer ve birliğe üye üniversitelerin temsilcileri katıldı.

Üyeliğin Amaçları ve Beklenen Katkılar

Üye üniversite olarak BARÜ, TÜRKÜNİB tarafından yürütülen programlara katkı sunacak; üniversiteler arası iş birliğini güçlendirmek amacıyla ortak eğitim, öğretim ve Ar-Ge projeleri geliştirecek, öğrenci ve personel değişim programları planlayacak ve uluslararası bilimsel etkinlikler düzenleyerek akademik bilgi paylaşımına destek verecek.

Üniversitenin Açıklaması

Üniversite tarafından yapılan açıklamada üyelikten duyulan memnuniyet vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: "Bartın Üniversitesi olarak uluslararasılaşma hedeflerimiz doğrultusunda eğitimde sınırları ortadan kaldıran çalışmalara imza atmaya devam ediyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı Türk Üniversiteler Birliği üyeliği sürecimizdeki destekleri için Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan’a ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreterliğine teşekkürlerimi sunuyorum".

