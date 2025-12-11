Karabük Üniversitesi'nde 'Tez Yazım Atölyesi' tamamlandı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından düzenlenen ve lisansüstü öğrencilerin tez hazırlık süreçlerini desteklemeyi amaçlayan "Tez Yazım Atölyesi", altı hafta süren programın ardından bu hafta gerçekleştirilen son oturumla sona erdi.

Programın kapsamı ve oturumlar

Eğitimler, İlahiyat Fakültesi Türkistan Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda yapıldı. Atölyede; akademik takvim, danışmanlık süreçleri, tez öneri savunması ve yayın şartları gibi lisansüstü eğitimin temel aşamaları detaylı şekilde ele alındı.

LEOS tanıtımı

Atölye kapsamında, lisansüstü işlemlerin dijital ortama taşınmasını sağlayan Lisansüstü Eğitim Otomasyon Sistemi (LEOS) ayrıntılı olarak tanıtıldı. Katılımcılara sistemin işleyişi, öğrenci-danışman aşamaları ve kabul belgesi uygulaması ile bütünleşik yüksek lisans imkânları örnekler üzerinden gösterildi. Prof. Dr. Zeynep Özcan, LEOS’un üniversite bünyesinde geliştirilen önemli bir yazılım olduğunu, sistemin 36 anabilim dalında kullanıldığını ve bahar döneminde tüm birimlerde aktif hale geleceğini ifade etti.

Kabul Belgesi ve proofreading hizmeti

Enstitü, lisansüstü öğrencilerin süreçlerini kolaylaştıracak yeni uygulamalar hakkında da bilgi verdi. Hayata geçirilen Kabul Belgesi Uygulaması ile eğitimini mecburi nedenlerle yarıda bırakan öğrencilere, danışman onayı ve anabilim dalı şartlarının sağlanması halinde yeniden devam etme olanağı sunuldu. Ayrıca öğrencilerin tez, özet ve makalelerini uluslararası standartlara uygun hazırlamalarına destek amacıyla enstitü bünyesinde proofreading hizmetinin başlatılacağı duyuruldu; bu hizmetle akademik metinlerin dilsel doğruluğu profesyonelce kontrol edilecek.

Final oturumu ve kapanış

Program, süreçlerin uygulamalı olarak aktarıldığı çevrim içi bilgilendirme oturumu ile tamamlandı. Seminer hem yüz yüze gerçekleştirildi hem de KBÜ TV üzerinden canlı yayınlanarak geniş bir öğrenci kitlesine ulaştı. Etkinliğin sonunda, katkılarından dolayı Prof. Dr. Zeynep Özcan'a teşekkür belgesini İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersin Müezzinoğlu takdim etti.

