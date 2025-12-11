DOLAR
Konya'nın Nezaket Otobüsü: Öğrencilere Trafik Kültürü Aşılanıyor

Konya Büyükşehir'in Nezaket Otobüsü projesiyle 3. ve 4. sınıf öğrencilerine trafikte nezaket, saygı ve toplu ulaşım kuralları öğretiliyor. Yarışma başvuruları 26 Aralık'a kadar.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 14:10
Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen Trafikte Nezaket ve Görgü Kuralları Projesi, öğrenciler arasında trafikte saygı ve nezaket bilincini güçlendirmeyi hedefliyor.

Projenin amacı ve kapsama alanı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, trafik kültürünün küçük yaşlarda kazanılmasının, geleceğin daha güvenli ve daha saygılı bir şehir yaşamı için büyük önem taşıdığını ifade ederek, bu kapsamda anlamlı bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

"Çocuklarımıza trafikte sadece bir sürücü ya da yolcu değil, aynı zamanda toplumun bir parçası olarak sorumluluk taşıdıklarını anlatıyoruz. Nezaket Otobüsümüz sayesinde öğrencilerimiz durakta beklerken, araca binerken ve yolculuk yaparken nelere dikkat etmeleri gerektiğini uygulamalı olarak öğreniyor."

Bu eğitim-öğretim dönemi boyunca nezaket otobüsü yıl içerisinde 10 ilkokulta 3 ve 4. sınıf öğrencileriyle buluşacak. Amaç; trafikte nezaketi, saygıyı ve toplu ulaşım kültürünü güçlendiren bilinçli bir nesil yetiştirmek.

Uygulamalı eğitim ve kazanımlar

Proje kapsamında toplu ulaşımda kullanılan bir otobüs okullara götürülerek, otobüs içinde öğrencilere toplu ulaşımda nezaket ve görgü kuralları hakkında uygulamalı bilgilendirmeler yapılıyor. Öğrenciler; durakta bekleme, araca binme ve araç içindeki davranış biçimleri hakkında bilgi sahibi oluyor.

Katılımcılara ayrıca yaşlılara, çocuklara, hamilelere ve engellilere yer verilmesi, diğer yolcuların rahatsız edilmemesi, kamu malının korunması ve toplu ulaşım kullanmanın faydaları gibi konular öğretiliyor.

Fotoğraf ve resim yarışması başlatıldı

Proje kapsamında Sürdürülebilir Ulaşımda Nezaket ve Görgü Kuralları başlıklı bir fotoğraf ve resim yarışması da düzenlendi. Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler 26 Aralık'a kadar başvuruda bulunabilecek. Ayrıca proje süresince farklı yaş kategorilerindeki öğrenciler ile öğretmenler ve veliler için yıl içinde çeşitli çalışmalar gerçekleştirilecek.

