BARÜ'de Malazgirt’i Yeniden Keşfetmek Konferansı — Prof. Dr. Mustafa Alican

Malazgirt’i Yeniden Keşfetmek konferansı BARÜ'de gerçekleştirildi

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen Malazgirt’i Yeniden Keşfetmek başlıklı konferansta Muş Alparslan Üniversitesi (MAUN) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican konuşmacı olarak yer aldı.

Malazgirt'in tarihî ve arkeolojik önemi

Prof. Dr. Mustafa Alican, Malazgirt Savaşı'nın Türk ve dünya tarihi açısından taşıdığı stratejik ve kültürel önemi vurgulayarak, Malazgirt'in Anadolu'nun ebedi yurt kılınma sürecinin başlangıç noktası olduğunu ifade etti. Savaş alanının tespiti ve bölgedeki arkeolojik izlerin araştırılması hedefiyle yürütülen çalışmaları detaylandırdı.

Alican, yaklaşık 7 yıldır süren çalışmaların arkeolojik yüzey araştırmasıyla başladığını; projenin kapsamının her yıl genişlediğini ve geçtiğimiz yıl projeye Malazgirt Kent Tarihi Kazı Alanı adıyla bir kazı çalışmasının eklendiğini aktardı. Projede 20 üniversiteden farklı disiplinlerde 50 hocamızın katkı sunduğunu, yalnızca tarihçilerin değil arkeologların, sanat tarihçilerinin, coğrafyacılar ve jeologların da alanda birlikte çalıştığını belirtti. Alican, elde edilen arkeolojik bulguların bölgenin zengin tarihine ışık tuttuğunu söyledi.

Beklentiler ve kapanış

BARÜ Rektörü Rektör Akkaya, ortak hafızamızın en güçlü sembollerinden biri olan Malazgirt Savaşı'na ilişkin yürütülen çalışmalardan elde edilecek çıktıları heyecanla beklediklerini ifade ederek, Prof. Dr. Alican'a konuşması için teşekkür etti.

Akademik ve idari personel ile öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konferans, soru-cevap bölümünün tamamlanmasının ardından sona erdi.

