Bayburt'ta Sıfır Atık Konferans Salonu Açılışı — 127 Kişilik

Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerince geri dönüşümle oluşturulan 127 kişilik sıfır atık konferans salonu, Abdurrahim Karakoç anısına şiir programıyla açıldı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 09:03
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 09:12
Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Sıfır Atık Konferans Salonu

Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından, düşük maliyet ve sıfır atık yaklaşımıyla tamamlanan konferans salonunun açılışı gerçekleştirildi. Salonda düzenlenen açılış programı, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Abdurrahim Karakoç anısına hazırlanan şiir programıyla taçlandırıldı.

Geri dönüşümle inşa edilen 127 kişilik salon

Ağırlıklı olarak geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak hayata geçirilen 127 kişilik konferans salonu, öğretmen ve öğrencilerin emeği ile hayırsever katkılarıyla oluşturuldu. Çevre bilinci ve sürdürülebilirlik anlayışıyla inşa edilen salon, eğitim ortamlarında geri dönüşümün önemine dikkat çeken örnek bir çalışma olarak öne çıktı.

Açılış ve plaket töreni

Programda, salonun yapımında emeği geçen öğrenci, öğretmen ve hayırseverlere teşekkür edilerek plaket takdimi yapıldı. Plaketler, Vali Mustafa Eldivan ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman tarafından verildi. Vali Eldivan, bu tür çalışmaların eğitime ve kültürel yaşama önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Arif Köprücü ise projenin kaynağını anlattı: "Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve personelimizle el ele vererek 127 kişilik konferans salonumuzu okulumuz bünyesine kazandırdık. Ortaya çıkan bu salonun sıfır atık açısından da önemli bir proje olduğunu düşünüyoruz."

Programın kapanışı

Açılış programı, Abdurrahim Karakoç’un şiirlerinin öğrenciler tarafından seslendirilmesiyle sona erdi.

