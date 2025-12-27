DOLAR
Bodrum Belediyesi'nden Çocuklara Yılbaşı Atölyesi

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, kütüphanelerde düzenlenen Yılbaşı Atölyeleri ile çocukların yaratıcılığını ve sosyal becerilerini güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 17:42
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 17:42
Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yılbaşı Atölyeleri, Bodrum Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki kütüphanelerde gerçekleşti. Yeni yıl coşkusunun paylaşıldığı etkinlikler, çocuklara hem eğlence hem de öğrenme imkanı sundu.

Etkinlikte kimler yer aldı?

Atölyelere katılan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu, çocuklarla yakından ilgilendi. Seferoğlu'na Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Gözde Çakıroğlu ile müdürlük personelleri de eşlik etti.

Atölye çalışmaları ve kazanımlar

Atölye çalışmaları oyun, merak ve keşif odaklı etkinliklerden oluştu. Yeni yıl temasıyla hazırlanan programlar, çocukların hayal gücünü destekledi ve el becerilerinin gelişmesine katkı sağladı. Etkinlikler aynı zamanda çocukların birlikte üretme, paylaşma ve grup içinde hareket etme becerilerini güçlendirerek sosyalleşmelerini teşvik etti.

Programın sonu ve hedefler

Kütüphane ortamında gerçekleştirilen atölyeler, çocukların öğrenme süreçlerine farklı bir bakış kazandırdı. Program sonunda çocuklara katılım sertifikaları verildi. Aileler, çocuklarının hem eğlenerek öğrenmelerini hem de güvenli bir ortamda sosyal beceriler kazanmalarını sağlayan bu tür etkinliklerin devam etmesini istediklerini belirtti. Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, önümüzdeki dönemde de çocuklara yönelik sosyal, kültürel ve eğitici etkinlikleri sürdürmeyi hedefliyor.

