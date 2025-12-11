Diyanet Başkanı Safi Arpaguş: Kurslar Kur’an ve Peygamber Örnekliğinin Güçlü Zemini

Diyanet Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘3’üncü Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Programı’, Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezinde gerçekleştirildi. Programa Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Hazırlar, Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan, 1’inci Hukuk Müşaviri Ertuğrul Coşkun, Özel Kalem Müdürü Mehmet Fatih Sönmez, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Dr. Fatih Mehmet Aydın, Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Dr. Mustafa Sarıcaoğlu, mezun kursiyerler ve aileleri katıldı.

Kur’an eğitiminin merkeziyeti

Mezun kursiyerlere son dersini veren Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığının görevleri arasında Kur’an öğretimi ve eğitimi programlarının özel bir yeri olduğunu vurguladı. Başkanlığın 4-6 yaş kurslarından hafızlık kurslarına, ihtiyaç odaklı programlardan yaz Kur’an kurslarına kadar pek çok formatta aktif olarak Kur’an ve din eğitimi verdiğine dikkat çekti.

Arpaguş, "Verilen bu eğitimleri, milletimizin bu sahada güvenilir bilgiye ulaşmaları noktasında büyük bir imkan olarak görüyoruz. Bu kurslarımızı, Kur’an-ı Kerim’in ilkelerinin ve Peygamber Efendimizin örnekliğinin hayata taşınması hususunda güçlü bir zemin olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Diyanet hizmet yelpazesi ve sorumluluk

Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığının hizmetlerinin sadece mihrap, minber ve kürsü görevleriyle sınırlı olmadığını belirterek toplumun değişen ihtiyaçlarının din görevlilerinin görev alanını cami ve Kur’an kursu duvarlarının ötesine taşıdığını ifade etti. Gençlik merkezleri, hastaneler, huzurevleri, cezaevleri ve üniversite yurtları gibi alanlarda da hizmet üretmenin önemine vurgu yaptı.

Başkan Arpaguş, "Milletimizin her bir ferdinin manevi hayatına rehberlik etmek, bizim sorumluluk alanımızdır" şeklinde konuştu.

Teknoloji, çağın zorlukları ve çözüm yolları

İletişim alanındaki teknolojik gelişmelerin inanç ve kültür alanındaki etkileşimi küresel boyuta taşıdığını aktaran Arpaguş, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Dünyanın herhangi bir yerinde ortaya çıkan bir düşünce, kısa sürede bütün insanlığı etkisi altına alabilmektedir. Hayatın birçok alanını etkileyen oldukça karmaşık ve bir o kadar da zorlu olan bu süreçten yüz akıyla çıkmanın yolu, öncelikle temel kaynaklarımız Kur’an ve sünnete sarılmak, inanç ve medeniyet değerlerimizi olabildiğince kuşanabilmektir. Doğru bilgi edinmek ve bu bilgiyi doğru şekilde aktarabilmektir. Bunu yaparken de topluma en güzel şekilde örneklik etmek, nezaket ve zarafetle davranmak, hizmette dirayet göstermek ve bu yolda kararlılıkla yürütmektir."

Program, Arpaguş’un mezun kursiyerlere başarı belgelerini takdim etmesinin ardından tamamlandı.

