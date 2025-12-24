DOLAR
42,84 -0,06%
EURO
50,7 -0,02%
ALTIN
6.191,72 -0,17%
BITCOIN
3.733.201,23 0,92%

Canik'de Girişimci Kadınlara Yapay Zekâ ve Girişimcilik Eğitimi: Sertifika Coşkusu

Canik Belediyesi ile OKA iş birliğiyle düzenlenen 'Girişimci Kadınlar İçin Yapay Zekâ ve Girişimcilik' programında 18-40 yaş arasındaki kadınlara sertifikaları verildi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 12:26
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 12:26
Canik'de Girişimci Kadınlara Yapay Zekâ ve Girişimcilik Eğitimi: Sertifika Coşkusu

Canik'de 'Girişimci Kadınlar İçin Yapay Zekâ ve Girişimcilik' programında sertifika töreni

Canik Belediyesi tarafından düzenlenen 'Girişimci Kadınlar İçin Yapay Zekâ ve Girişimcilik' eğitim programının sertifika töreni, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde coşkuyla gerçekleştirildi. Program, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) iş birliğiyle yürütüldü.

Eğitim içeriği ve katılımcılar

Eğitim, teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamadan oluştu. 18-40 yaş arasındaki kursiyer kadınlar programı başarıyla tamamlayarak sertifikalarına kavuştu. Kursiyerler, yapay zekâ araçlarının doğru ve etkin kullanımı, girişimcilik fırsatları ve iş modeli oluşturma konularında uygulamalı eğitimler aldı.

Başkan Sandıkçı'nın değerlendirmesi

Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, programla ilgili olarak şunları kaydetti: "Canik’imizde hanım kardeşlerimiz, bu sayede yenilikçi teknolojilerin getirdiği fırsatlarla kariyer planlamalarını oluşturuyor".

Sandıkçı ayrıca programın amacını ve kapsamını şu sözlerle özetledi: "Eğitim programımızı hanım kardeşlerimizin yoğun ilgisi eşliğinde gerçekleştirdik. Eğitim programımızla hanım kardeşlerimizin, yapay zekâ araçlarını deneyimlemelerini ve yenilikçi teknolojilerin kapı araladığı girişimcilik fırsatları ile ilgili bilgi sahibi olmalarını sağladık. Hanım kardeşlerimize mesleki yaşamlarında yapay zekâ araçlarını etkin kullanarak oluşturabilecekleri sürdürülebilir iş modellerini aktardık. Eğitim programımızın akabinde, 11 alanda eğitimlerini tamamlayan hanım kardeşlerimizi sertifikalarıyla buluşturduk. Canik’imizde sürdürdüğümüz eğitim seferberliğiyle yaş gruplarına göre özel eğitim programları gerçekleştiriyor, gençlerimiz başta olmak üzere her yaştan vatandaşımızı yenilikçi teknolojilerle tanıştırıyoruz."

Siber güvenlik ve Milli Teknoloji Hamlesi vurgusu

Program kapsamında kursiyerler siber güvenlik konusunda da bilgilendirildi. Sandıkçı, "İlçemizde yapay zekâ, yazılım, robotik kodlama ve siber güvenlik alanlarında eğitim programlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Eğitim programımızda da hanım kardeşlerimizi siber güvenlik hakkında bilgilendirdik. Siber vatan kavramının önemini aktardık. Dijital dünyanın risklerine karşı alınması gereken önlemlere ilişkin eğitim çalışmaları gerçekleştirdik. Canik’imizde bilim ve teknoloji seferberliğimizi sürdürmeye, Milli Teknoloji Hamlesi, Siber Vatan ve yenilikçi teknolojiler konularında farkındalık oluşturan projelere imza atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sertifika törenine katılanlar

Sertifika törenine OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, OKA Rekabetçi Ekonomi ve Dönüşüm Birim Başkanı Fatih Ege, protokol üyeleri ve kursiyerler katıldı.

BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI SERTİFİKA TESLİM ETTİ.

BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI SERTİFİKA TESLİM ETTİ.

SAMSUN’UN CANİK BELEDİYESİ'NİN KADINLARI YAPAY ZEKÂ ARAÇLARI VE YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLERLE...

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Canik'de Girişimci Kadınlara Yapay Zekâ ve Girişimcilik Eğitimi: Sertifika Coşkusu
2
Niğde'de Gerçeğini Aratmayan Deprem Saha Tatbikatı
3
OMÜ'de Kütüphane Hizmet İçi Eğitimi: Kullanıcı Odaklı Hizmet ve KVKK
4
Çilesiz Kütüphanesi, Yeşilyurt’ta Gençlerin Buluşma Noktası
5
Altıntaş'ta YKS Veli Toplantısı: Başarıyı Artırma Stratejileri
6
Kastamonu Üniversitesi’nin Kayın Kontrplak İçin Cam Lif Takviyeli Tutkalı Patenti Tescillendi
7
Altıntaş’ta Aile Okulu Kursu Devam Ediyor — Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor