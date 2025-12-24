Canik'de Girişimci Kadınlara Yapay Zekâ ve Girişimcilik Eğitimi: Sertifika Coşkusu

Canik'de 'Girişimci Kadınlar İçin Yapay Zekâ ve Girişimcilik' programında sertifika töreni

Canik Belediyesi tarafından düzenlenen 'Girişimci Kadınlar İçin Yapay Zekâ ve Girişimcilik' eğitim programının sertifika töreni, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde coşkuyla gerçekleştirildi. Program, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) iş birliğiyle yürütüldü.

Eğitim içeriği ve katılımcılar

Eğitim, teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamadan oluştu. 18-40 yaş arasındaki kursiyer kadınlar programı başarıyla tamamlayarak sertifikalarına kavuştu. Kursiyerler, yapay zekâ araçlarının doğru ve etkin kullanımı, girişimcilik fırsatları ve iş modeli oluşturma konularında uygulamalı eğitimler aldı.

Başkan Sandıkçı'nın değerlendirmesi

Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, programla ilgili olarak şunları kaydetti: "Canik’imizde hanım kardeşlerimiz, bu sayede yenilikçi teknolojilerin getirdiği fırsatlarla kariyer planlamalarını oluşturuyor".

Sandıkçı ayrıca programın amacını ve kapsamını şu sözlerle özetledi: "Eğitim programımızı hanım kardeşlerimizin yoğun ilgisi eşliğinde gerçekleştirdik. Eğitim programımızla hanım kardeşlerimizin, yapay zekâ araçlarını deneyimlemelerini ve yenilikçi teknolojilerin kapı araladığı girişimcilik fırsatları ile ilgili bilgi sahibi olmalarını sağladık. Hanım kardeşlerimize mesleki yaşamlarında yapay zekâ araçlarını etkin kullanarak oluşturabilecekleri sürdürülebilir iş modellerini aktardık. Eğitim programımızın akabinde, 11 alanda eğitimlerini tamamlayan hanım kardeşlerimizi sertifikalarıyla buluşturduk. Canik’imizde sürdürdüğümüz eğitim seferberliğiyle yaş gruplarına göre özel eğitim programları gerçekleştiriyor, gençlerimiz başta olmak üzere her yaştan vatandaşımızı yenilikçi teknolojilerle tanıştırıyoruz."

Siber güvenlik ve Milli Teknoloji Hamlesi vurgusu

Program kapsamında kursiyerler siber güvenlik konusunda da bilgilendirildi. Sandıkçı, "İlçemizde yapay zekâ, yazılım, robotik kodlama ve siber güvenlik alanlarında eğitim programlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Eğitim programımızda da hanım kardeşlerimizi siber güvenlik hakkında bilgilendirdik. Siber vatan kavramının önemini aktardık. Dijital dünyanın risklerine karşı alınması gereken önlemlere ilişkin eğitim çalışmaları gerçekleştirdik. Canik’imizde bilim ve teknoloji seferberliğimizi sürdürmeye, Milli Teknoloji Hamlesi, Siber Vatan ve yenilikçi teknolojiler konularında farkındalık oluşturan projelere imza atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sertifika törenine katılanlar

Sertifika törenine OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, OKA Rekabetçi Ekonomi ve Dönüşüm Birim Başkanı Fatih Ege, protokol üyeleri ve kursiyerler katıldı.

BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI SERTİFİKA TESLİM ETTİ.