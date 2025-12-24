DOLAR
Çayeli Bakır’dan Çayeli Fen Lisesi’ne Eğitim Desteği: Yenilikçi Sınıf ve Spor Salonu Açıldı

Çayeli Bakır İşletmeleri desteğiyle Çayeli Fen Lisesi'ne kurulan yenilikçi sınıf, bilgisayar sınıfı ve yenilenen spor salonu törenle hizmete açıldı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 16:31
Çayeli Bakır’dan Çayeli Fen Lisesi’ne eğitim yatırımı

Çayeli Bakır İşletmeleri’nin desteğiyle Çayeli Fen Lisesi bünyesinde kurulan yenilikçi sınıf ve bilgisayar sınıfı ile yenilenen spor salonu, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine kimler katıldı?

Törene Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, Madenli Belediye Başkanı Mustafa Çalışkan, Büyükköy Belediye Başkanı Hamza Saruhan, Rize İl Milli Eğitim Müdürü H. İbrahim Akmeşe, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Yetkililerin değerlendirmeleri

Rize İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, kamu-özel sektör iş birliğiyle hayata geçirilen projelerin eğitim altyapısını güçlendirmede büyük önem taşıdığını belirterek, Çayeli Bakırın eğitime sağladığı katkıdan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Çayeli Bakır Genel Müdür Yardımcısı Ali Can ise şirketin eğitime ve spora verdiği desteğin gençlerin dijital çağa uyum sağlaması ve sağlıklı yaşam kültürü edinmesi açısından kritik rol oynadığını vurguladı. Can konuşmasında şu ifadeleri kullandı: 'Bilgisayar ve Yenilikçi sınıfı ve yenilenen Spor Salonumuz, gençlerimizin dijital çağa uyum sağlamaları ve sağlıklı bir yaşam kültürü edinmeleri için güçlü birer adım. Bizler, bu topraklarda yetişen her gencin potansiyeline inanıyor ve onların geleceğine yatırım yapmayı görev biliyoruz. Eğitimde teknolojiye erişim, gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmelerine imkân tanırken; spor ise disiplin, dayanışma, azim ve hızlı düşünme gibi değerleri hayatlarına katıyor. Çayeli Bakır olarak, gençlerimizin eğitimine katkı sunmayı sürdüreceğiz'

Proje, yerel yönetimler, eğitim kurumu temsilcileri ve şirket iş birliğinin somut bir örneği olarak ön plana çıktı ve öğrenciler için hem eğitimde hem de sporda fırsatların artırılmasına katkı sağlayacak.

