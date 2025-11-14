Cezayir'den Bayburt'a Uluslararası İdari Staj İş Birliği

Bayburt Üniversitesi, Cezayir'in Abderrahmane Mira - Bejaia Üniversitesi'nden gelen 22 kişilik heyeti 5 günlük idari staj programında ağırladı; iş birliği güçlendi.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 07:04
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 07:04
Cezayir'den Bayburt'a Uluslararası İdari Staj İş Birliği

Cezayir'den Bayburt'a Uluslararası İdari Staj İş Birliği

Bayburt Üniversitesi, Abderrahmane Mira - Bejaia Üniversitesi (Bejaia) ile yürütülen iş birliğini güçlendirmek amacıyla Cezayir'den gelen heyeti kampüste ağırladı. Ziyaret, iki üniversite arasındaki kurumsal deneyim paylaşımına katkı sağlayan kapsamlı bir programla tamamlandı.

Program Detayları

Üniversiteye gelen 22 kişilik akademik ve idari heyet, idari ofislerde düzenlenen 5 gün süren staj eğitimi programına katıldı. Katılımcılar, görev alanlarına denk gelen 10'dan fazla idari birimde uygulamalı eğitim alarak Bayburt Üniversitesi'nin idari yapılanması ve kurumsal işleyiş süreçlerini yerinde inceleme fırsatı buldu.

Heyet üyeleri, programın son derece verimli geçtiğini belirterek, Bayburt Üniversitesi'nin nitelikli idari süreçlerinden faydalanmaya yönelik iş birliğinin devam etmesini hedeflediklerini ifade etti.

Görüşmeler ve Kapanış

Program boyunca iki üniversite arasında idari deneyim paylaşımını artırmaya yönelik görüşmeler yapıldı; yeni iş birliği alanları değerlendirildi ve kurumsal ilişkilerin gelişmesine yönelik adımlar atıldı.

Kapanış programına Bayburt Üniversitesi adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Bilgin, Genel Sekreter Nazmi Karabulut, Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Ümit Yıldırım ile akademik ve idari personel katıldı. Programın sonunda, Abderrahmane Mira - Bejaia Üniversitesi Rektörü Prof. Abdelkrim Beniaiche tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen idari staj eğitimi programına sağlanan destek ve misafirperverlik için teşekkür belgesi takdim edildi. Belge, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Bilgin tarafından teslim alındı.

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ CEZAYİRLİ HEYETİ AĞIRLAYARAK ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİNİ...

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ CEZAYİRLİ HEYETİ AĞIRLAYARAK ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİNİ GÜÇLENDİRDİ

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ CEZAYİRLİ HEYETİ AĞIRLAYARAK ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİNİ...

İLGİLİ HABERLER

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cezayir'den Bayburt'a Uluslararası İdari Staj İş Birliği
2
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kemaliye'de Kalite Süreçlerini Değerlendirdi
3
Yıldırım Belediyesi'nden Kadına Yönelik Şiddet Farkındalık Eğitimi
4
Selçuk Üniversitesi Özbekistan’da 3 Üniversiteyle İş Birliği Protokolü İmzaladı
5
Kastamonu Üniversitesi'nden 5 Proje TÜBİTAK 2237-A Desteği
6
Sakarya Üniversitesi Girişim Vadisi ile Türkiye'nin Teknoloji Üssü Oluyor
7
Kastamonu Üniversitesi’nden Yapay Zeka ile Tropikal Theileriosis Tanısı Projesi

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama