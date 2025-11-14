Cezayir'den Bayburt'a Uluslararası İdari Staj İş Birliği

Bayburt Üniversitesi, Abderrahmane Mira - Bejaia Üniversitesi (Bejaia) ile yürütülen iş birliğini güçlendirmek amacıyla Cezayir'den gelen heyeti kampüste ağırladı. Ziyaret, iki üniversite arasındaki kurumsal deneyim paylaşımına katkı sağlayan kapsamlı bir programla tamamlandı.

Program Detayları

Üniversiteye gelen 22 kişilik akademik ve idari heyet, idari ofislerde düzenlenen 5 gün süren staj eğitimi programına katıldı. Katılımcılar, görev alanlarına denk gelen 10'dan fazla idari birimde uygulamalı eğitim alarak Bayburt Üniversitesi'nin idari yapılanması ve kurumsal işleyiş süreçlerini yerinde inceleme fırsatı buldu.

Heyet üyeleri, programın son derece verimli geçtiğini belirterek, Bayburt Üniversitesi'nin nitelikli idari süreçlerinden faydalanmaya yönelik iş birliğinin devam etmesini hedeflediklerini ifade etti.

Görüşmeler ve Kapanış

Program boyunca iki üniversite arasında idari deneyim paylaşımını artırmaya yönelik görüşmeler yapıldı; yeni iş birliği alanları değerlendirildi ve kurumsal ilişkilerin gelişmesine yönelik adımlar atıldı.

Kapanış programına Bayburt Üniversitesi adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Bilgin, Genel Sekreter Nazmi Karabulut, Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Ümit Yıldırım ile akademik ve idari personel katıldı. Programın sonunda, Abderrahmane Mira - Bejaia Üniversitesi Rektörü Prof. Abdelkrim Beniaiche tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen idari staj eğitimi programına sağlanan destek ve misafirperverlik için teşekkür belgesi takdim edildi. Belge, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Bilgin tarafından teslim alındı.

