Çilesiz Kütüphanesi, Yeşilyurt’ta Gençlerin Buluşma Noktası

Yeşilyurt Belediyesi’nin Çilesiz Kütüphanesi, modern altyapısı, geniş kitap koleksiyonu ve konforlu çalışma alanlarıyla gençlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 12:39
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 12:39
Yeşilyurt Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Çilesiz Kütüphanesi, modern mimarisi, zengin içerikleri ve sunduğu imkânlarla kısa sürede gençlerin yoğun ilgisini çeken bir eğitim ve kültür merkezi haline geldi. Kütüphane, ders çalışmak, araştırma yapmak ve kitaplarla buluşmak isteyen öğrencilerin uğrak noktası oldu.

Gençlere yönelik imkânlar ve donanım

Özenle tasarlanmış, eğitim ve kültür odaklı bir yapıya sahip olan kütüphane; ferah çalışma salonları, bireysel ve grup çalışma alanları, güncel yayınlardan oluşan bir koleksiyon ve güçlü bir teknolojik altyapı sunuyor. Özellikle sessiz ve verimli bir ortam arayan gençlerin tercih ettiği mekan, Yeşilyurt’un sosyal hayatına önemli katkı sağlıyor.

Sınavlara hazırlanan öğrenciler tarafından yoğun ilgi gören Çilesiz Kütüphanesi, hafta boyunca doluluk oranıyla öne çıkıyor.

Kütüphanede edebiyat, tarih, kültür, bilim ve kişisel gelişim başta olmak üzere binlerce kitap yer alıyor. Ziyaretçilere internet erişimi ve bilgisayar destekli çalışma alanları sağlanırken, sessiz çalışma salonlarının yanı sıra okuma ve dinlenme alanları ile konforlu bir deneyim sunuluyor.

Yeşilyurt Belediyesi, gençlerin eğitimine ve kişisel gelişimine katkı sunan projeleriyle dikkat çekerken, Çilesiz Kütüphanesi bu vizyonun önemli bir örneği olarak öne çıkıyor. Yeşilyurt Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü yetkilileri, gençlerin kitapla buluşmasını, bilgiye kolay erişimini ve sosyal gelişimini desteklemeyi amaçladıklarını belirterek benzer projelerin devam edeceğini ifade etti.

Gençler de kütüphanenin sunduğu imkânlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendilerine böyle donanımlı ve nezih bir çalışma ortamı sunan Yeşilyurt Belediyesi’ne teşekkür etti.

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

