Çocuk Hakları ve Güncel Sorunlar: Anadolu Üniversitesi'nde Seminer

"Çocuk Hakları ve Güncel Sorunlar" semineri Anadolu Üniversitesi'nde gerçekleştirildi

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen "Çocuk Hakları ve Güncel Sorunlar" semineri, Prof. Dr. Şefik Yaşar Konferans Salonu’nda yapıldı. Seminerin moderatörlüğünü Öğr. Gör. Ahmet Mıdık üstlendi; konuşmacı olarak ise Eskişehir Barosu üyesi Av. Hüseyin Akçar yer aldı. Etkinlik yoğun öğrenci katılımıyla gerçekleşti.

"Çocukları küçümsüyoruz"

Seminerde çocuk haklarının önemine dikkat çeken Av. Hüseyin Akçar, çocukların ayrımcılığa uğramama, eğitim alma ve birey olarak kişilik haklarının korunması gerektiğini vurguladı. Akçar konuşmasında şunları söyledi: "Çocuk haklarını küçümsüyoruz, çocukları küçümsüyoruz. En temel sorunumuz bu. Çocukların kişilik hakları, kendilerine ait verilerin korunması ve bedensel dokunulmazlık hakları vardır. Bu haklar, Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ötesinde Çocuk Hakları Sözleşmesi ile geniş kapsamda güvence altına alınmıştır."

Çocukların ifadesi uzmanlar eşliğinde alınmalı

Adli süreçlerde çocukların korunmasının hayati önem taşıdığına dikkat çeken Akçar, Çocuk İzlem Merkezleri ve Adli Görüşme Odaları'nın kritik rol oynadığını belirtti. Çocukların ifadelerinin mutlaka uzmanlar eşliğinde alınması gerektiğini vurgulayarak, bu merkezlerin çocukların yeniden travmatize edilmesini önlediğini ifade etti.

Zorunlu müdafi uygulaması

Av. Hüseyin Akçar, zorunlu müdafi konusuna da açıklık getirdi: "18 yaşına kadar bir çocuğun ifadesi alınacaksa mutlaka bir avukat bulunmalıdır. Çocuk karakola gittiğinde sistem üzerinden avukat görevlendirilir ve devletin atadığı avukat çocuğun yanına gider. İfade sürecinde pedagog veya psikolog bulunması zorunludur. Aksi takdirde yanlış sorular sorulabilir ve çocuk yeniden travmatize olabilir. Çocuğu, anlayacağı bir dille doğru şekilde bilgilendirmek büyük önem taşır."

Seminer, soru-cevap bölümünün ardından Av. Hüseyin Akçar'a teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN "ÇOCUK HAKLARI VE GÜNCEL SORUNLAR" SEMİNERİ, PROF. DR. ŞEFİK YAŞAR KONFERANS SALONU’NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.