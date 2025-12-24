DOLAR
42,84 -0,06%
EURO
50,67 0,02%
ALTIN
6.190,82 -0,16%
BITCOIN
3.741.400,18 0,7%

Çocuk Hakları ve Güncel Sorunlar: Anadolu Üniversitesi'nde Seminer

Anadolu Üniversitesi'ndeki seminerde Av. Hüseyin Akçar, çocuk hakları, adli süreçlerde korunma ve zorunlu müdafi uygulamasının önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 15:08
Çocuk Hakları ve Güncel Sorunlar: Anadolu Üniversitesi'nde Seminer

"Çocuk Hakları ve Güncel Sorunlar" semineri Anadolu Üniversitesi'nde gerçekleştirildi

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen "Çocuk Hakları ve Güncel Sorunlar" semineri, Prof. Dr. Şefik Yaşar Konferans Salonu’nda yapıldı. Seminerin moderatörlüğünü Öğr. Gör. Ahmet Mıdık üstlendi; konuşmacı olarak ise Eskişehir Barosu üyesi Av. Hüseyin Akçar yer aldı. Etkinlik yoğun öğrenci katılımıyla gerçekleşti.

"Çocukları küçümsüyoruz"

Seminerde çocuk haklarının önemine dikkat çeken Av. Hüseyin Akçar, çocukların ayrımcılığa uğramama, eğitim alma ve birey olarak kişilik haklarının korunması gerektiğini vurguladı. Akçar konuşmasında şunları söyledi: "Çocuk haklarını küçümsüyoruz, çocukları küçümsüyoruz. En temel sorunumuz bu. Çocukların kişilik hakları, kendilerine ait verilerin korunması ve bedensel dokunulmazlık hakları vardır. Bu haklar, Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ötesinde Çocuk Hakları Sözleşmesi ile geniş kapsamda güvence altına alınmıştır."

Çocukların ifadesi uzmanlar eşliğinde alınmalı

Adli süreçlerde çocukların korunmasının hayati önem taşıdığına dikkat çeken Akçar, Çocuk İzlem Merkezleri ve Adli Görüşme Odaları'nın kritik rol oynadığını belirtti. Çocukların ifadelerinin mutlaka uzmanlar eşliğinde alınması gerektiğini vurgulayarak, bu merkezlerin çocukların yeniden travmatize edilmesini önlediğini ifade etti.

Zorunlu müdafi uygulaması

Av. Hüseyin Akçar, zorunlu müdafi konusuna da açıklık getirdi: "18 yaşına kadar bir çocuğun ifadesi alınacaksa mutlaka bir avukat bulunmalıdır. Çocuk karakola gittiğinde sistem üzerinden avukat görevlendirilir ve devletin atadığı avukat çocuğun yanına gider. İfade sürecinde pedagog veya psikolog bulunması zorunludur. Aksi takdirde yanlış sorular sorulabilir ve çocuk yeniden travmatize olabilir. Çocuğu, anlayacağı bir dille doğru şekilde bilgilendirmek büyük önem taşır."

Seminer, soru-cevap bölümünün ardından Av. Hüseyin Akçar'a teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN "ÇOCUK HAKLARI VE GÜNCEL SORUNLAR"...

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN "ÇOCUK HAKLARI VE GÜNCEL SORUNLAR" SEMİNERİ, PROF. DR. ŞEFİK YAŞAR KONFERANS SALONU’NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN "ÇOCUK HAKLARI VE GÜNCEL SORUNLAR"...

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antik Çağ’da Seramik Kaplar Işığında Yemek Kültürü Semineri
2
Çocuk Hakları ve Güncel Sorunlar: Anadolu Üniversitesi'nde Seminer
3
Hisarcık'ta 'Sosyal Medya Bağımlılığı' Konferansı
4
Patnos'ta Trafik Kazası: 12 Yaşındaki Medine Şener Hayatını Kaybetti
5
Türkiye’nin İlk Elektrikli Araçlar Eğitim Merkezi Samsun'da Açıldı
6
Adana Zirvesi: Dijital Dünyada Güvenli Kalmak
7
Diyarbakır'da 41.326 Öğrenci Oku Kitabını, Al Armağanını Yarışmasında

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı