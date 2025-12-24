DOLAR
Diyarbakır'da 41 Bin 326 Öğrenci 'Oku Kitabını, Al Armağanını' Yarışmasında

Diyarbakır’da 348 okuldan 41 bin 326 öğrenci 'Oku Kitabını, Al Armağanını' kitap okuma yarışmasına katıldı; birinci aşama 24 Aralık 2025, final 14 Ocak 2026.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 15:46
Diyarbakır'da 41 Bin 326 Öğrenci 'Oku Kitabını, Al Armağanını' Yarışmasında

Diyarbakır'da "Oku Kitabını, Al Armağanını" Yarışması Yoğun Katılımla Sürüyor

Diyarbakır İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından, Diyarbakır Valiliği himayelerinde düzenlenen "Oku Kitabını, Al Armağanını" kitap okuma yarışması, bu yıl il genelinde büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Yarışmaya 348 okuldan toplam 41 bin 326 öğrenci katıldı. İlkokul, ortaokul ve lise kademelerinde düzenlenen etkinlik, öğrencilerin akademik ve kültürel gelişimlerini destekleyerek okuma alışkanlığını yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Sınav Takvimi ve Aşamalar

Yarışmanın birinci aşama sınavı 24 Aralık 2025 tarihinde yapıldı. İkinci aşama sınavı ise 14 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. İlk aşamada dereceye giren öğrenciler, il genelinde düzenlenecek ikinci aşama sınavında yarışma hakkı elde etti. İki aşamalı olarak planlanan yarışma sonunda dereceye giren öğrenciler çeşitli ödüllerle teşvik edilirken, yüksek katılım sağlayan okullar da ödüllendirilecek.

Yetkililer, yarışmanın öğrencilerin okuma becerilerini geliştirmesinin yanı sıra kitapla kurdukları bağı güçlendirdiğini vurguladı. Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, tüm öğrencilere başarılar dileyerek yarışmaya katkı sunan öğretmen, okul yöneticileri ve velilere teşekkür etti.

Okuldan ve Katılımcılardan Görüşler

Kayapınar İlçesi Hantepe Eğitim Şehitleri İlkokulu Müdürü Osman Aydın, yarışmayla ilgili şunları aktardı: "Oku Kitabını, Al Armağanını" sloganı ile 348 okulda toplam 41 bin 326 öğrenci ile sınav yapıldığını söyledi. Aydın, "Oku, anla, kazan yarışması devam ediyor. Kitap okuması yarışması sonucunda öğrencilerimiz sınava giriyorlar. Sınavda başarı gösteren öğrencilerimizi İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderiyoruz. Orada final yarışması yapılacak. İnşallah öğrencilerimiz o sınavda başarı göstereceklerdir. Bizim okulumuzda toplam 555 öğrenci sınava katılıyor. Kitap okuma yarışmasına çok önem veriyoruz. Oku, anla ve kazan yarışması devam edecek. Sınavı kazanan birinci olan öğrencilerimizi de biz ödüllendireceğiz. Amacımız bugünün küçükleri, yarının büyükleridir. Bol bol kitap okunmasını tavsiye ediyoruz öğrencilerimize" dedi.

Öğretmenlerden Handan Şero, düzenlemeyle ilgili şunları söyledi: "3 aydır çocuklar büyük bir heyecanla 3 adet kitabı okudular. Şuan sınavdalar. Bütün öğrencilerde okuma sevinci arttı. Okudukları kitaplar sayesinde yeni şeyler öğrendiler. Büyük bir heyecanla yarışmanın belli olmasını bekliyorlar"

Yarışmaya katılan öğrencilerden Mustafa Efe Ortaç ise duygularını şu sözlerle paylaştı: "Birinci olmak istiyorum ama önemli olan birinci olup kazanmak değil. Bu kitapları okumak. Finallere gitmek için hepimiz uğraşıyoruz. En iyi şekilde tüm kitapları okuduk inşallah kazanacağız"

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

