DPÜ’de 'Geleceğine Bahis Yapma' Konferansı: Sanal Riskler ve Akran Zorbalığı Öne Çıktı

DPÜ’de 'Geleceğine Bahis Yapma' Konferansı düzenlendi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen 'Geleceğine Bahis Yapma: Sanal Riskler ve Akran Zorbalığı ile Mücadele' başlıklı konferans, Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe Polis Memuru Burak Akdoğan konuşmacı olarak katıldı. Konferansa akademik ve idari personel ile öğrenciler iştirak etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, dijital çağda gençlerin karşı karşıya kaldığı riskler değerlendirildi.

Konuşmacının vurguladığı başlıklar

Burak Akdoğan, konuşmasında sanal riskler, siber zorbalık, akran zorbalığı, dijital güvenlik ve bilinçli internet kullanımı konularında bilgilendirmelerde bulundu. Ayrıca bu alanlarda karşılaşılabilecek hukuki sonuçlar hakkında katılımcılara önemli uyarılar ve öneriler sundu.

Program, soru-cevap bölümünün ardından Burak Akdoğan'a verilen teşekkür belgesi ile sona erdi.

DPÜ’DE GENÇLERİN DİJİTAL ÇAĞDA KARŞI KARŞIYA KALDIĞI RİSKLER ELE ALINDI