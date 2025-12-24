DOLAR
DPÜ'de Kalite Elçileri ile Öğrenci Kalite Farkındalık Çalıştayı

DPÜ'de Kalite Elçileri Topluluğu, 'Kalite Elçileri ile Öğrenci Kalite Farkındalık' çalıştayını düzenledi; açılış konuşmaları, akreditasyon, öğrenci deneyimleri, yarışma ve sertifika töreni yapıldı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 09:47
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 09:47
DPÜ'de Kalite Elçileri ile Öğrenci Kalite Farkındalık Çalıştayı

DPÜ'de Kalite Elçileri ile Öğrenci Kalite Farkındalık Çalıştayı Gerçekleşti

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde Kalite Elçileri Topluluğu tarafından düzenlenen 'Kalite Elçileri ile Öğrenci Kalite Farkındalık' çalıştayı Rektörlük Kırmızı Salon’da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Etkinlik Açılışı ve İlk Konuşmalar

Çalıştay, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Açılış konuşmasını yapan Kalite Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Figen Karaferye etkinliğin amaçlarını ve kalite farkındalığının önemini vurguladı. Ardından Kalite Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Latife Sürsavur Demirel, Kalite Koordinatörlüğü çalışmalarına ilişkin bilgiler aktardı.

Akreditasyon ve Öğrenci Deneyimleri

Spor Bilimleri Fakültesinden Arş. Gör. Simge Yalçın, akreditasyon sürecinin kapsamı ve yükseköğretimdeki önemi üzerine sunum yaptı. Fen Edebiyat Fakültesi'nin FEDEK tarafından denklik kazanan Kimya bölümü öğrencisi Selenay Yaman ise denklik kazanmış bir bölümde öğrenci olmanın deneyimlerini paylaştı.

Etkinlikte ayrıca Topluluk üyeleri Tuğçe Nur Keskin ve Tuğçe Çoban yükseköğretimde kalite yolculuklarını anlattı. Topluluk Başkanı Mertcan Temel ise Kalite Elçileri Topluluğu'nun çalışmaları ve hedeflerini katılımcılara tanıttı.

Yarışmalar, Çekiliş ve Kapanış

Çalıştay süresince düzenlenen yarışmalar ve çekilişler katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Etkinlik, sertifika ve ödül sunumları ile son buldu.

Kalite bilincini güçlendirmeyi hedefleyen bu tür çalıştayların, öğrenciler ve üniversite personeli arasında kalite farkındalığını artırmaya katkı sağlaması bekleniyor.

