Köyceğiz Tazelenme Kampüsü’nde ‘Nefes Teknikleri ve Meditasyon’ Sonrası Yarıyıl Tatili Başladı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 60 yaş üstü vatandaşların eğitim-öğretime devam ettiği Tazelenme Üniversitesi kapsamında verilen Nefes Teknikleri ve Meditasyon dersinin tamamlanmasıyla yarıyıl tatili başladı.

Eğitimin içeriği

Eğitmen Güliz Akgüzel, teorik ve uygulamalı olarak verdiği nefes eğitimleriyle katılımcıların rahatlamasını sağladı. Eğitimler, Köyceğiz Sağlık Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonunda düzenlendi ve Tazelenme Üniversitesi öğrencileri tarafından yoğun ilgi gördü.

Gönüllü eğitmenler ve öğrencilerin görüşü

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Köyceğiz Tazelenme Kampüsünde görev yapan eğiticiler gönüllülük esasına göre çalışıyor. Kampüs öğrencileri eğitimlerden mutlu olduklarını, derslerin kendilerine çok fayda sağladığını belirterek yarıyıl tatilini istemediklerini ifade etti.

KÖYCEĞİZ TAZELENME KAMPÜSÜ’NDE YARIYIL TATİLİ BAŞLADI