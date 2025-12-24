DOLAR
FEDEK Değerlendirme Takımı Ordu Üniversitesi’nde (20-23 Aralık)

FEDEK değerlendirme takımı 20-23 Aralık tarihlerinde Ordu Üniversitesi’nde eğitim, altyapı ve program uygunluğunu inceledi; kapanışta Rektör Prof. Dr. Orhan Baş yer aldı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 11:11
Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) değerlendirme takımı, Ordu Üniversitesi (ODÜ) bünyesinde kapsamlı incelemeler gerçekleştirdi.

Ziyaretin kapsamı

20-23 Aralık tarihleri arasında yapılan ziyaret kapsamında ekip, Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü başta olmak üzere üniversitenin çeşitli birimlerinde çalışma yürüttü. Değerlendirmelerde eğitim-öğretim süreçleri, fiziki altyapı ve yeterlilikler, öğretim programlarının uygunluğu ve erişilebilirlik gibi alanlar ayrıntılı şekilde ele alındı.

Kapanış toplantısı

Değerlendirme süreci, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş’ın katılımıyla düzenlenen ve çıkış bildirisinin sunulduğu kapanış toplantısıyla sona erdi.

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

