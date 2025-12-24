DOLAR
Hakkâri'de Polis Farkındalık Eğitimi: Ahmet Sula'dan Motivasyon Semineri

Hakkâri'de 'Türk Polis Teşkilatı Farkındalık, Moral ve Motivasyon Projesi' kapsamında Polis Başmüfettişi Ahmet Sula tarafından moral ve motivasyon semineri düzenlendi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 08:58
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 08:58
Hakkâri'de polisler için farkındalık ve motivasyon semineri

Türk Polis Teşkilatı Projesi kapsamında verilen eğitim yoğun ilgi gördü

HAKKARİ (İHA) – Personelin moral, motivasyon ve memnuniyet düzeyini yükseltmeyi amaçlayan Türk Polis Teşkilatı Farkındalık, Moral ve Motivasyon Projesi kapsamında Hakkâri'de seminer düzenlendi.

Seminer, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde gerçekleştirildi. Eğitim, Polis Başmüfettişi 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sula tarafından verildi ve katılımcılara mesleki farkındalık, motivasyon ile kurumsal aidiyet konularında bilgiler aktarıldı.

Ahmet Sula konuşmasında, mesleki sorumlulukların yanı sıra motivasyonun ve kuruma bağlılığın önemine vurgu yaptı.

Programın sonunda İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, Ahmet Sula'ya nazik ziyaretleri ve değerli katkıları dolayısıyla teşekkür etti. Programa İl Emniyet Müdürü Attila Ayata ile çok sayıda polis memuru katıldı.

