Hisarcık'ta "Sosyal Medya Bağımlılığı" Konferansı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 8. sınıf ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik "Sosyal Medya Bağımlılığı" konulu konferans düzenlendi. Yazar Seyfullah Şenel konuşmacı olarak yer aldı.

Konferansta neler konuşuldu?

Şenel, sosyal medyanın bilinçli ve dengeli kullanımı, dijital bağımlılığın bireysel ve akademik hayata olumsuz etkileri ve dijital dünyada farkındalık oluşturmanın önemini ele aldı. Öğrencilere teknolojiyle sağlıklı ilişki kurma yolları örneklerle anlatıldı ve dijital mecraların doğru kullanımına yönelik bilgilendirmeler yapıldı.

Yetkililerden mesaj

Hisarcık İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kilitci programda dijital çağdaki risklere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Günümüzde teknoloji ve sosyal medya hayatımızın vazgeçilmez bir parçası hâline gelmiştir. Ancak bilinçsiz kullanım, öğrencilerimizin akademik başarılarını, sosyal ilişkilerini ve ruhsal gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu tür bilinçlendirme çalışmalarıyla öğrencilerimizin dijital dünyada daha farkında, daha kontrollü ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini hedefliyoruz".

Programın kapanışı

Kilitci, konferansın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti ve öğrenci ile velilere yönelik farkındalık çalışmalarının süreceğini belirtti. Program, İlçe Millî Eğitim Müdürü Hasan Kilitci'nin Yazar Seyfullah Şenel'e hediyesini takdim etmesinin ardından sona erdi.

