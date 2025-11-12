İzmir Ekonomi Üniversitesi 'Sağlıklı Kampüs' ile QS ImpACT 2025 finalinde

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), ‘sağlıklı kampüs’ konsepti kapsamında nikotin bağımlılığını azaltmaya yönelttiği kararlı çalışmalarıyla uluslararası başarı kazandı. Üniversite, dünyanın saygın sürdürülebilirlik ödüllerinden biri olan QS ImpACT Awards 2025’te ‘Toplum Sağlığı ve Refahı’ kategorisinde dünyanın en iyi 10 kurumu arasına girerek finale kaldı. Final yarışması 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde İngiltere'de düzenlenecek.

Sağlıklı kampüs uygulamaları hayata geçti

İzmir Ekonomi Üniversitesi, öğrencilerin fiziksel, sosyal ve sportif gelişimini desteklemek amacıyla 2024 yılında ‘sağlıklı kampüs’ konseptini başlattı. Bu kapsamda, özellikle gençler arasındaki nikotin bağımlılığını azaltmak temel hedef olarak belirlendi ve üniversite bünyesinde Bağımlılık Önleme Çalışma Grubu kuruldu. Bu yılın ocak ayından itibaren bireysel nikotin bağımlılığı danışmanlığı ve farkındalık toplantıları e-posta ve yüz yüze görüşmelerle öğrencilere ulaştırıldı.

Spor salonu ve sosyal etkinliklerle destek

Sigarayı bırakmak isteyen öğrencilere tıbbi ve psikolojik destek sağlanırken, kampüste yer alan Eko-Fit spor salonu yenilenerek ücretsiz kullanım için açıldı. Kampüste yürüyüş alanları oluşturuldu, Wellbeing Day (Sağlıklı Gün) adıyla sosyal etkinlikler ve spor turnuvaları düzenlendi. Ayrıca bağımlılık ve kaygı yönetimi gibi konularda seminerler düzenlenerek farkındalık artırıldı.

‘Elden Ele’ seferberliği

Gençlerde farkındalığı artırmak amacıyla kampüste ‘Elden Ele’ adlı bir çalışma yürütüldü. Bu kapsamda öğrencilere sigara bağımlılığından kurtulma yolunu anlatan kısa notlar dağıtılarak destekleyici mesajlar iletildi. Yaklaşık bir yıl süren bu uygulamalar, uluslararası alanda da karşılık buldu ve QS ImpACT 2025 değerlendirmesinde pay sahibi oldu.

Uluslararası takdir

İzmir Ekonomi Üniversitesi, İngiltere merkezli Quacquarelli Symonds (QS) tarafından sürdürülebilirlik ve toplumsal fayda kriterleri doğrultusunda değerlendirilen QS ImpACT Awards 2025’in ‘Toplum Sağlığı ve Refahı’ kategorisinde dünyanın en iyi 10 kurumu arasına girdi.

Rektör Yardımcısı'nın açıklamaları

İEÜ Rektör Yardımcısı ve Sağlıklı Kampüs Komisyonu Yürütücüsü Prof. Dr. Aslı Ceylan Öner elde edilen başarının gurur verici olduğunu belirtti. Prof. Dr. Öner, "İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak, gençlerimizin sadece akademik değil; fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan da sağlıklı bireyler olarak yetişmesini çok önemsiyoruz. Biliyoruz ki sağlıklı bir gelecek, bilinçli gençlerle mümkün." dedi.

Prof. Dr. Öner sözlerini şöyle sürdürdü: "Nikotin bağımlılığı, ne yazık ki gençler arasında yaygın bir sorun olmaya devam ediyor. Biz, bu konuda sadece yasaklayıcı değil; bilinçlendirici ve destekleyici bir yaklaşım benimsedik. Bağımlılık Önleme Çalışma Grubu ve bireysel danışmanlık hizmetlerimizle öğrencilerimize hem bilgi hem de psikolojik destek sunuyoruz. Bu çalışmalarımız, onların daha sağlıklı kararlar verebilmelerine, farkındalık kazanmalarına ve kendi yaşam sorumluluklarını üstlenebilmelerine katkı sağlıyor. QS ImpACT Awards 2025’te elde ettiğimiz başarı, bu kararlılığımızın uluslararası ölçekte de takdir edilmesi anlamına geliyor. Bu başarı, ülkemizin gençlerine ve eğitim anlayışına duyulan güvenin de bir göstergesi. Sağlıklı bir kampüs, sağlıklı bir toplumun temelidir. Gençlerimizin her alanda güçlü, bilinçli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

İzmir Ekonomi Üniversitesi şimdi 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde İngiltere'de düzenlenecek finalde birincilik için yarışacak.

