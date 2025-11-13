Kastamonu Üniversitesi’nden Yapay Zeka ile Tropikal Theileriosis Tanısı Projesi

Kastamonu Üniversitesi, Tropikal Theileriosis tanısı için yapay zeka tabanlı proje başlattı

Kastamonu Üniversitesi, yapay zeka destekli sığır hastalıklarının tanısına yönelik hazırladığı proje sayesinde ülkemizde yetiştirilen sığırlarda sıkça görülen ve keneler aracılığıyla bulaşan bir hastalık olan Tropikal Theileriosis tanısını araştıracak.

Proje ve destek bilgileri

Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Kenan Çağrı Tümer yürütücülüğünde hazırlanan Sığırlarda Tropikal Theileriosisin Periferik Kan Yaymalarının Mikroskobik Görüntülerinden Tanısına Yönelik Derin Öğrenme Modellerinin Geliştirilmesi başlıklı proje, TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Proje, toplam 30 ay süreyle yürütülecek.

Proje ekibinde ayrıca Doç. Dr. Abdülkadir Karacı (Samsun Üniversitesi), Dr. Murat Uztimür (Bingöl Üniversitesi) ve Dr. Mehmet Can Uluçeşme (Fırat Üniversitesi) yer alıyor.

Hedefler ve beklenen etki

Proje kapsamında, ülkemizde yetiştirilen sığırlarda sıkça görülen ve keneler aracılığıyla bulaşan Tropikal Theileriosis’in tanısında yapay zeka tabanlı modellerin geliştirilmesi hedefleniyor. Geliştirilecek derin öğrenme temelli tanı sistemleri sayesinde, hastalığın mikroskobik kan yaymalarından hızlı, doğru ve güvenilir biçimde tespit edilmesi amaçlanıyor.

Proje sonucunda elde edilecek yapay zekâ modellerinin yalnızca Türkiye’de değil, aynı zamanda Uzak Doğu, Afrika ve Güney Avrupa gibi hastalığın yaygın olduğu bölgelerde de tanı süreçlerine katkı sağlaması bekleniyor.

Rektörün değerlendirmesi

Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Üniversitemiz öğretim üyelerinin bilimsel üretkenliğini görmek bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Bu tür yenilikçi projeler, hem hayvancılık sektörüne hem de küresel sağlık alanına katkılar sunacaktır. Projede yer alan Doç. Dr. Kenan Çağrı Tümer’i ve proje ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum".

