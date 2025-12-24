DOLAR
Kastamonu Üniversitesi’nin Kayın Kontrplak İçin Cam Lif Takviyeli Tutkalı Patenti Tescillendi

Kastamonu Üniversitesi tarafından geliştirilen cam lifi takviyeli fenol formaldehit tutkalı karışımı, kayın kontrplakta vidalama torkunu artırma amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

Kastamonu Üniversitesi’nin Kayın Kontrplak İçin Cam Lif Takviyeli Tutkalı Patenti Tescillendi

Kastamonu Üniversitesi hak sahipliğinde hazırlanan "Vidalama Tork Değeri Artırılmış Kayın Kontrplak Üretimi İçin Toz Haldeki Cam Lifi Takviyeli Fenol Formaldehit Tutkalı Karışımı" başlıklı çalışma, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

Çalışmanın Sahipleri ve Amacı

Başvurusu üniversite adına yapılan çalışmanın buluşçuları, Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Önder Tor ile yüksek lisans mezunu Gökhan Kayacık olarak bildirildi. Patent, ahşap esaslı levha üretiminde kullanılan kontrplakların vidalama torku (vidalama performansı) değerini artırmaya yönelik yenilikçi bir yapıştırıcı karışımı sunuyor.

Uygulama ve Beklenen Katkılar

Geliştirilen fenol formaldehit bazlı tutkal karışımına toz halinde cam lifi takviyesi eklenmesiyle, özellikle kayın kontrplak üretiminde hem teknik hem de uygulamaya dönük katkılar sağlanması hedefleniyor. Patentin sektöre ve akademik çalışmalara yönelik pratik faydalar sağlaması bekleniyor.

Rektörün Değerlendirmesi

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Akademik birikimin uygulamaya aktarılması açısından patent çalışmalarını son derece kıymetli buluyoruz. Üniversitemiz bünyesinde ortaya konulan bu tür nitelikli buluşlar, hem bilim dünyasına hem de ilgili sektörlere katkılar sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Rektör Topal, patentin tescillenmesinde emeği geçen Prof. Dr. Önder Tor ve Gökhan Kayacık'ı tebrik ederek, akademik ve yenilikçi çalışmalarının devamını diledi.

