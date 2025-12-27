DOLAR
KBÜ Bilişim Teknolojileri Öğrencileri Karabük İl Gençlik Merkezi'ni İnceledi

KBÜ Bilişim Teknolojileri MYO öğrencileri, Karabük İl Gençlik Merkezi'ndeki İnovasyon Merkezi ve Deneyap Atölyeleri'ni inceleyip iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 18:51
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 18:51
KBÜ Bilişim Teknolojileri Öğrencileri Karabük İl Gençlik Merkezi'ni İnceledi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Karabük İl Gençlik Merkezi'ne yönelik gerçekleştirdikleri ziyaretle merkezde sunulan imkânlar ve yürütülen projeler hakkında detaylı bilgi aldı.

Ziyaret ve yerinde incelemeler

Öğrenciler, merkezde yürütülen teknoloji ve yenilik odaklı faaliyetleri yerinde görme fırsatı buldu. Ziyaret kapsamında İnovasyon Merkezi ve Deneyap Atölyeleri başta olmak üzere çeşitli atölye alanları ile kamp alanları gezildi ve merkez yetkililerinden uygulamalar hakkında bilgi alındı.

Uygulamalı eğitim ve gençlerin gelişimi

Etkinlikte, teknoloji, bilim ve üretim odaklı faaliyetlerin gençlerin mesleki ve kişisel gelişimine sağladığı katkılar ele alındı. Atölye çalışmalarının öğrencilerin uygulama becerilerini geliştirdiği ve onlara yenilikçi, üretken bir bakış açısı kazandırdığı vurgulandı.

İş birliği olanakları değerlendirildi

Öğr. Gör. Abdulvahit Karail rehberliğinde gerçekleştirilen ziyarette, Karabük İl Gençlik Merkezi ile Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu arasında kurulabilecek iş birliği imkânları da değerlendirildi.

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

