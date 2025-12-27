DOLAR
KBÜ'de 'Arapça Günü' Etkinliği: Kültür Şöleni

Karabük Üniversitesi'nde düzenlenen 'Arapça Günü' etkinliği, Hamit Çepni Konferans Salonu'nda Arap ülkelerinden öğrencilerin katılımıyla kültür şöleni sundu.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 18:52
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 18:52
KBÜ'de 'Arapça Günü' Etkinliği: Kültür Şöleni

KBÜ'de 'Arapça Günü' kültür ve sanatla kutlandı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından organize edilen "Arapça Günü" etkinliği, Hamit Çepni Konferans Salonu'nda Arap ülkelerinden öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Programa Dr. Öğr. Üyesi Hasan Terzi başta olmak üzere akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı. Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Arap dünyasında birlik vurgusuyla bilinen "Bilad al-Arab Awatani" marşının seslendirilmesiyle başladı.

Açılış konuşmaları ve kültürel vurgu

Açılış konuşmalarında Arapçanın sadece iletişim dili olmadığı, aynı zamanda köklü bir medeniyetin kültürel hafızasını taşıyan önemli bir değer olduğu vurgulandı.

Programın öne çıkanları

Salon programında Kur’an-ı Kerim tilaveti, şiir konseri ve kısa tiyatro gösterimi yer aldı. Geleneksel halk dansları ve müzik performansları izleyicilerden büyük ilgi görürken, farklı ülkelerden öğrencilerin sahnelediği gösteriler coşku ve alkışlarla takip edildi.

Ülke stantları ve etkileşim

Etkinlik alanında kurulan ülke stantları ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti. Her stant, kendi kültürünü yansıtan geleneksel kıyafetler, kültürel objeler ve tanıtım materyalleriyle hazırlanarak katılımcılara Arap dünyasının farklı coğrafyalarına ait öğeleri yakından tanıma imkânı sundu.

Bilgi yarışması ve üniversitenin çokkültürlü yapısı

Program, Arap lehçeleri üzerine düzenlenen bilgi yarışması ile devam etti. Etkinlik boyunca Karabük Üniversitesi'nin çok dilli ve çok kültürlü akademik yapısının önemi tekrar vurgulandı.

