Keçiören Belediyesi'nden Stajyer Öğrencilere Sağlık Eğitimi

Keçiören Belediyesi, stajyer öğrencilere yönelik sağlık eğitimleriyle gençlerin sağlık bilincini artırmaya devam ediyor. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Keçiören İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen eğitim, Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Eğitimin amacı; sağlıklı yaşamın temellerini atmak ve daha bilinçli bir toplum oluşturmak. Stajyer öğrenciler, uzman doktor, fizyoterapist ve hemşireden oluşan ekip tarafından sunulan oturumları ilgiyle takip etti.

Eğitim İçeriği

Uzman ekip, katılımcılara ‘Sağlıklı beslenme ve obezite, fiziksel aktivite ve egzersizin önemi, bulaşıcı hastalıklardan korunma yöntemleri, cinsel sağlık ve üreme sağlığı’ konularında detaylı bilgilendirme yaptı. Eğitim süresince öğrencilerin soruları yanıtlandı ve günlük yaşamda uygulanabilecek sağlıklı alışkanlıklar üzerine öneriler paylaşıldı.

Başkan Özarslan'dan Değerlendirme

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ifade etti: "Düzenlediğimiz bu eğitimlerde alanında uzman isimlerden oluşan ekipler; sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve bulaşıcı hastalıklar gibi hayati önem taşıyan konularda gençlerimize önemli bilgiler aktardı. Amacımız, gençlerimizin bilinçli, kendine ve sağlığına önem gösteren bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak. Bundan sonra da Keçiören’de gençlerimizin yaşam kalitesini yükseltecek çalışmalara devam edeceğiz."

