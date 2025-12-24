Kütahya'da SİBERAY'dan Öğrencilere Siber Güvenlik Semineri

Öğrenci ve öğretmenlere kapsamlı dijital güvenlik eğitimi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü SİBERAY ekibi, öğrenciler ile öğretmenlere yönelik bilgilendirme seminerleri düzenledi. Etkinliklerde dijital dünyada karşılaşılabilecek tehditlere karşı farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Seminerlerde, sosyal medyanın hayatımıza etkisi, siber zorbalık, siber güvenlik ve yasadışı bahis, güvenli ve bilinçli internet kullanımı ile oltalama gibi önemli başlıklarda kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı.

SİBERAY personeli tarafından verilen sunumlarda, dijital dünyada karşılaşılabilecek riskler ile bu risklerden korunma yolları örnek olaylar üzerinden anlatıldı. Katılımcılara pratik öneriler ve güvenli davranış modelleri aktarıldı.

Seminerler, öğrencilerin ve öğretmenlerin internet ortamında daha bilinçli hareket etmelerini sağlamak ve olası mağduriyetleri önlemek amacıyla gerçekleştirildi. Etkinlik boyunca sorulara cevap verildi ve bilinçlendirme çalışmaları vurgulandı.

Güvenli internet kullanımı ve risklerden korunma yöntemleri üzerine yapılan uyarılar, eğitimlerin en önemli unsurları arasında yer aldı.

KÜTAHYA’DA SİBERAY EKİBİNDEN ÖĞRENCİLERE SİBER GÜVENLİK SEMİNERİ