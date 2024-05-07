Milli Eğitim Bakanı Tekin sayıyı açıkladı: “20 bin öğretmen ataması yapacağız”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmene atamaları ile ilgili bilgileri, kamuoyu ile paylaştı. Bakan Tekin, toplamda 20 bin öğretmen için atama yapılacağını belirtti. Tekin’in açıklamalarına göre, 3 bin 263 sınıf öğretmeni, 2 bin 499 özel eğitim öğretmeni, bin 597 rehber öğretmeni, bin 594 din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni, 968 İngilizce öğretmeni ataması yapılacak.

Bakan Tekin açıklamasında “Bütün branşlar bizim için önemlidir. İhtiyaçlar çerçevesinde 20 bin öğretmenin atanması gerektiği konusunda Maliye Bakanlığımızla da anlaştık. Bu çerçevede, en çok atama yapacağımız 5 alanı da sizlerle paylaşalım. 3 bin 263 sınıf öğretmeni, 2 bin 499 özel eğitim öğretmeni, bin 597 rehber öğretmeni, bin 594 din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni, 968 İngilizce öğretmeni şeklinde olacak branş atamaları. Bu şekilde devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, atamalar için “Alımlar sadece atama yoluyla değil, yüzde 50 KPSS puanı ve yüzde 50 mülakat dikkate alınarak yapılacak” dedi.