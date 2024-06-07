Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den yeni müfredat açıklaması: "Eğitim programlarımızı sadeleştirdik"

Bakan Tekin: Eğitim öğretim programlarımızı sadeleştirdik

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ataşehir Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" tanıtım toplantısında yeni müfredat programını tanıttı. Tekin, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında kademeli olarak uygulanmaya başlanacak yeni programın "Köklerden Geleceğe" düsturuyla hazırlandığını belirtti.



Yeni Müfredat: Sadeleştirme ve Bütüncül Yaklaşım

Tekin, dünyadaki hızlı eğitim değişikliklerine ayak uydurmak için müfredatların rutin olarak revize edildiğini söyledi. Bu kapsamda, 2023 yılı Haziran ayında başlatılan sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla katılımcı bir anlayışla yürütüldüğünü belirtti. Yeni müfredatın hazırlanmasında büyük çoğunluğu öğretmen ve akademisyenlerden oluşan 1100 kişilik bir ekibin katkı sağladığını ifade etti.

Müfredatın Yoğunluğu ve Sadeleştirme

Uluslararası raporlarda Türkiye'nin müfredat yoğunluğunun OECD ülkelerinin yaklaşık iki katı olduğunu belirten Tekin, yeni müfredatın bu yoğunluğu azaltmayı hedeflediğini vurguladı. Müfredatın sadeleştirilmesiyle, öğrencilerin öğrenmeleri gereken bilgileri daha sağlıklı bir şekilde öğrenmelerinin sağlanacağını ve öğretmenlerin üzerindeki baskının azalacağını ifade etti.

Erdem ve Değerler Eğitimine Vurgu

Tekin, yeni programın odağına "erdem-değer eylem çerçevesi"ni yerleştirdiklerini belirterek, çocukların toplumun değerlerini içselleştirerek yetişmelerini hedeflediklerini söyledi. Ayrıca, Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı derslerinin sanat odaklı bir yaklaşımla düzenlendiğini ve dört temel beceri (okuma, yazma, konuşma, dinleme) üzerinden ölçüleceğini açıkladı.

Ulusal ve Uluslararası Değerler

Yeni müfredatta, Türkiye'nin ulusal ve uluslararası değerlerinin öğrenciler tarafından içselleştirilmesi için "mavi vatan" ve "gök vatan" gibi kavramların işlendiğini belirten Tekin, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin de önemle ele alındığını söyledi. Bu dersin, Osmanlı modernleşmesinden Cumhuriyet tarihine kadar olan süreci kapsayacak şekilde düzenlendiğini belirtti.

Eleştirilere Yanıt

Tekin, müfredatla ilgili eleştirilere de yanıt vererek, eleştirilerin çoğunu ciddiye almadıklarını ifade etti. Akademik başarı, öğretmenlerin sınıfta inisiyatif alması, öğrencilerin becerilerini geliştirmesi ve milli değerlerin önemi gibi konulara odaklandıklarını belirtti. Tekin, "Çocuklarımızın, geçmişinden güç alarak geleceğe yön verecek bir vizyonla yetişmeleri için bütün öğretmen arkadaşlarımızla beraber bu süreci canla başta yürüteceğimizi taahhüt ediyorum." dedi.

Yeni müfredatla birlikte, Türkiye'nin eğitim sisteminde önemli bir dönüşüm gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Bu sadeleştirme ve bütüncül yaklaşımın, öğrencilerin daha etkili ve verimli bir eğitim süreci geçirmelerine katkı sağlaması bekleniyor.