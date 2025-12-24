DOLAR
Niğde'de Gerçeğini Aratmayan Deprem Saha Tatbikatı

Niğde’de düzenlenen saha tatbikatında Tuz Gölü fay hattı senaryolu 6.0 deprem, hastane tahliyesi, yangın müdahalesi ve kurumlar arası koordinasyon test edildi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 10:51
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 10:51
Niğde'de Gerçeğini Aratmayan Deprem Saha Tatbikatı

Niğde'de Gerçeğini Aratmayan Deprem Saha Tatbikatı

Niğde’de düzenlenen Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Saha Tatbikatı gerçeğini aratmadı. Senaryo gereği Tuz Gölü fay hattında meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki deprem, Niğde il merkezi ve ilçelerinde çeşitli hasarlara yol açtı.

Uygulama ve müdahale

Senaryo kapsamında deprem sonucu yangın çıkan Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Servisi’ndeki hastaların güvenli şekilde tahliyesi sağlandı. Yangına müdahale ile birlikte sağlık hizmetlerinin sürekliliği uygulamalı olarak yürütüldü.

Tatbikat sırasında test edilen unsurlar

Tatbikat boyunca acil sağlık hizmetleri, hasta yönetimi, tahliye süreçleri, olay komuta sistemi ve kurumlar arası koordinasyon mekanizmaları test edildi.

Katılımcı kurumlar ve sonuç

Tatbikata Niğde İl AFAD Müdürlüğü, Niğde İl Jandarma Komutanlığı, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Niğde İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Niğde Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde Özel Hayat Hastanesi ve Niğde İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı ekipler katıldı. Muhtemel afet durumlarında ekiplerin hizmetlerinin etkin, hızlı ve koordineli bir şekilde yürütülmesine katkı sağlaması hedefiyle gerçekleştirilen tatbikat başarı ile tamamlandı.

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

