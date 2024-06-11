Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçlarını ve sözleşmeli öğretmenlik sınav giriş belgeleri açıklandı

Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin merakla beklediği iller arası yer değiştirme sonuçlarını açıkladı. Kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme atama sonuçları, Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlandı. Öğretmenler, 14 Haziran’dan itibaren yeni görev yerlerinde hizmet vermeye başlayacaklar.



Bunun yanı sıra, Bakanlık, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav giriş belgelerini de erişime açtı. Sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere ilan edilen alanlardaki kadrolara başvuran adaylardan, KPSS puan türüne göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere belirlenen kontenjan sayısının 3 katı aday, yerleştirildikleri sınav merkezlerinde sözlü sınava alınacak.

20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvurular, 20-31 Mayıs tarihleri arasında elektronik ortamda alındı. Sözlü sınavlara girmeye hak kazanan adayların sınav merkezleri ve sınav giriş belgeleri de açıklandı. Sözlü sınavlar, 1 Temmuz’dan itibaren başlayacak.

Sözlü sınavların tamamlanması ve sonuçlarının ilanından sonra, tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar yapılacak. Adaylar, sınav giriş belgelerine e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle ulaşabilecekler.