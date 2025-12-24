DOLAR
OMÜ'de Kütüphane Hizmet İçi Eğitimi: Kullanıcı Odaklı Hizmet ve KVKK

OMÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, kalite yönetimi kapsamında kullanıcı odaklı hizmet, KVKK ve iletişim konularını kapsayan hizmet içi eğitim düzenledi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 12:47
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından kalite yönetimi çalışmaları kapsamında düzenlenen hizmet içi eğitim programı, OMÜ Merkez Kütüphane'de gerçekleştirildi. Kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda planlanan eğitimlerle kütüphane hizmetlerinin daha etkin, sürdürülebilir ve kullanıcı odaklı yürütülmesi hedeflendi.

Açılış Konuşması

OMÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Uğur Donbay programın açılış konuşmasını yaparak; hizmetlerin etkinlik ve verimlilik esasına göre yürütülmesinin, birim içi iş akışlarının iyileştirilmesinin ve hizmet kalitesinin artırılmasının önemine vurgu yaptı.

'Kullanıcı Hizmetleri Süreci' Eğitimi

Eğitimin ilk oturumunu Kullanıcı Hizmetleri Birim Sorumlusu Kütüphaneci Yeliz Yılmaz Akal gerçekleştirdi. Oturumda kütüphanede sunulan kullanıcı hizmetleri ve bu hizmetlere ilişkin süreçler bütüncül bir yaklaşımla ele alındı.

'Otomasyon Sistemi ve Kişisel Verilerin Korunması' Eğitimi

Teknik Hizmetler Akademik Danışmanı Öğr. Gör. Şengül Hayırcı tarafından sunulan oturumda, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kütüphane otomasyon sistemleri, bilgi ve iletişim teknolojileri ile veri yönetimi süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

'Akademisyen ve Öğrenciyle İletişim' Eğitimi

Kullanıcı Hizmetleri Akademik Danışmanı Öğr. Gör. İbrahim Ethem Olukcuoğlu tarafından verilen bu bölümde; akademisyen ve öğrenci profilleri, iletişim biçimleri ve kullanıcı karakter analizleri üzerinden kütüphane hizmetlerinin daha etkili sunulmasına yönelik yaklaşımlar paylaşıldı.

'Protokol ve Nezaket Kuralları' Eğitimi

Eğitimlerin son bölümünde Daire Başkanı Uğur Donbay tarafından 'Protokol ve Nezaket Kuralları' eğitimi verildi. Oturumda kurumsal temsil, hizmet sunumunda iletişim dili ve davranış standartları üzerinde duruldu.

Değerlendirme

Programın sonunda yapılan değerlendirmede, personelin farkındalığının artırılmasının, hizmet süreçlerinin geliştirilmesinin ve kalite yönetimi anlayışının kurumsal düzeyde güçlendirilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

