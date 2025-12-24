DOLAR
42,83 -0,08%
EURO
50,67 -0,11%
ALTIN
6.191,21 -0,17%
BITCOIN
3.726.318,49 1,07%

Prof. Dr. Canan Başar'a 2025 ODTÜ Parlar Vakfı Bilim Ödülü

İzmir Ekonomi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Canan Başar, 2025 ODTÜ Parlar Vakfı 'Bilim Ödülü'ne layık görüldü; 53 yıllık akademik kariyerde yaklaşık 140 uluslararası yayın bulunuyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 09:17
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 09:17
Prof. Dr. Canan Başar'a 2025 ODTÜ Parlar Vakfı Bilim Ödülü

Prof. Dr. Canan Başar'a 2025 ODTÜ Parlar Vakfı Bilim Ödülü

İzmir Ekonomi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Canan Başar, ODTÜ Parlar Vakfı tarafından 2025 yılında sadece bir kişiye verilen ‘Bilim Ödülü’nün sahibi oldu. 53 yıllık akademik yaşamında yaklaşık 140’a yakın uluslararası yayına imza atan Başar, çalışmalarında öncü bir rol üstlenerek Türkiye’nin önde gelen bilim insanları arasına adını yazdırdı.

Ödül ve değerlendirme süreci

ODTÜ Parlar Vakfı Ödülleri bu yıl iki kategoride verildi: Bilim Ödülü ve Araştırma Teşvik Ödülü. Uluslararası düzeyde özgün, kalıcı ve yüksek etkili çalışmalara imza atan çok sayıda bilim insanı arasından kazanan isimlerin belirlenmesi için jüri detaylı incelemeler yaptı. Akademisyenlerin atıf sayıları da dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda Prof. Dr. Canan Başar, Bilim Ödülü'ne layık görüldü.

"Hayatımı bilime adadım"

Mesleğine olan bağlılığını vurgulayan Prof. Dr. Başar, ödül haberini şöyle değerlendirdi: "Bilim, ömrüm boyunca benim için her şeyden önce geldi. Yarım asrı geçen akademik çalışmalarımın karşılığı olarak verilen bu ödül, beni çok mutlu etti." Ayrıca duygularını, "Ödül aldığımı ilk duyduğumda önce şaşırdım, ardından da çok sevindim. Böylesine saygın bir ödüle layık görüldüğüm için gururluyum. 53 senelik akademik hayatımda çok sayıda bilim insanı yetiştirdim. Bazen yorulsam bile, çevremde gülen birilerini görünce kendimi daha iyi hissediyorum. Öğrencilerimi çok seviyorum" sözleriyle paylaştı.

Laboratuvar kuruluşları ve uluslararası etki

Prof. Dr. Başar, Türkiye’de ve yurt dışında birçok laboratuvarın kurulmasına öncülük ettiğini anlattı: "Mezunu olduğum Hacettepe Üniversitesi’nde, hem dolaşım laboratuvarını kurdum hem de beyin dalgalarının detaylı incelenmesine imkan sağlayan EEG Laboratuvarı’nın kurulmasına destek oldum. 1980 yılından 1990’a kadar Lübeck Tıp Üniversitesi Fizyoloji Bölümü’nde de ilk EEG ve Dolaşım Laboratuvarlarını kurdum. 1992’de doçent olarak Bremen Üniversitesi Psikoloji Bölümü’ne atandım ve orada da üniversitenin ilk EEG Laboratuvarını hayata geçirdim. Adım, Bremen Üniversitesi’ndeki bu laboratuvara daimi olarak verildi. Bu üniversitede klinik ve deneysel EEG araştırmalarını insan fizyolojisi alanında gerçekleştiren ilk kişi oldum ve araştırmalarım uluslararası bir boyuta ulaştı. Son olarak da İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde aynı laboratuvarı kurdum."

Güncel araştırma alanları

"Araştırma yapmayı çok seviyorum" diyen Prof. Dr. Başar, bugüne dek şizofreni, parkinson ve uyku düzeni gibi birçok hastalık üzerine çalıştığını belirtti. Şu anda laboratuvarda, genç ve ileri yaş grubunda sürdürülebilir dikkat, hafıza, çalışma belleği, uyku (power nap) ve obsesif kompulsif bozuklukla ilgili çalışmalar yürüttüklerini aktardı. Prof. Dr. Başar, "Bilimsel çalışmaya imkan tanıyan böylesine nitelikli bir üniversitede olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Projelerimiz, önümüzdeki dönemlerde de devam edecek" ifadelerini kullandı.

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İEÜ) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR....

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İEÜ) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. CANAN BAŞAR

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
DPÜ’de 'Geleceğine Bahis Yapma' Konferansı: Sanal Riskler ve Akran Zorbalığı Öne Çıktı
2
Keçiören Belediyesi'nden Stajyer Öğrencilere Sağlık Eğitimi
3
DPÜ'de Kalite Elçileri ile Öğrenci Kalite Farkındalık Çalıştayı
4
Kütahya'da SİBERAY'dan Öğrencilere Siber Güvenlik Semineri
5
Akçakoca'da "Doğal Olan Normal Doğum" Standı: Normal Doğumun Önemi Vurgulandı
6
Prof. Dr. Canan Başar'a 2025 ODTÜ Parlar Vakfı Bilim Ödülü
7
Bayburt'ta Sıfır Atık Konferans Salonu Açılışı — 127 Kişilik

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor