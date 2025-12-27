Prof. Dr. Fatih Kırışık, Karabük Dostlar Meclisi ile Buluştu

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Karabük Dostlar Meclisi üyeleriyle gerçekleştirilen programda bir araya geldi. Toplantı samimi bir atmosferde yapıldı ve üniversitenin güncel çalışmaları kapsamlı şekilde ele alındı.

Toplantıda ele alınan konular

Prof. Dr. Fatih Kırışık, katılımcılara Karabük Üniversitesi bünyesinde yürütülen eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı odaklı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Üniversitede hayata geçirilen projeler ile devam eden faaliyetler toplantının ana gündem maddelerini oluşturdu.

Rektör Kırışık, üniversitenin hedefleri ve gelecek vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, planlanan adımlar ve öncelikler hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Görüşme sırasında üyelerin yönelttiği sorular titizlikle yanıtlandı.

Toplantıda ayrıca üniversite ile şehir arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı; bu iş birliğinin hem eğitim hem de bölgesel gelişim açısından önem taşıdığı ifade edildi.

Katılımcıların değerlendirmesi

Karabük Dostlar Meclisi üyeleri, karşılıklı fikir alışverişiyle geçen buluşmanın verimli olduğunu belirtti. Üyeler, bu tür programların üniversitenin toplumsal bağlarını güçlendirmesi bakımından değerli olduğunu ifade etti.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. FATİH KIRIŞIK, KARABÜK DOSTLAR MECLİSİ ÜYELERİYLE DÜZENLENEN PROGRAMDA BULUŞTU.