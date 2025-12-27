DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.752.512,75 0,24%

Prof. Dr. Fatih Kırışık, Karabük Dostlar Meclisi ile Buluştu

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Karabük Dostlar Meclisi üyeleriyle üniversitenin projeleri, eğitim ve şehir iş birliği konularını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 18:49
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 18:49
Prof. Dr. Fatih Kırışık, Karabük Dostlar Meclisi ile Buluştu

Prof. Dr. Fatih Kırışık, Karabük Dostlar Meclisi ile Buluştu

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Karabük Dostlar Meclisi üyeleriyle gerçekleştirilen programda bir araya geldi. Toplantı samimi bir atmosferde yapıldı ve üniversitenin güncel çalışmaları kapsamlı şekilde ele alındı.

Toplantıda ele alınan konular

Prof. Dr. Fatih Kırışık, katılımcılara Karabük Üniversitesi bünyesinde yürütülen eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı odaklı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Üniversitede hayata geçirilen projeler ile devam eden faaliyetler toplantının ana gündem maddelerini oluşturdu.

Rektör Kırışık, üniversitenin hedefleri ve gelecek vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, planlanan adımlar ve öncelikler hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Görüşme sırasında üyelerin yönelttiği sorular titizlikle yanıtlandı.

Toplantıda ayrıca üniversite ile şehir arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı; bu iş birliğinin hem eğitim hem de bölgesel gelişim açısından önem taşıdığı ifade edildi.

Katılımcıların değerlendirmesi

Karabük Dostlar Meclisi üyeleri, karşılıklı fikir alışverişiyle geçen buluşmanın verimli olduğunu belirtti. Üyeler, bu tür programların üniversitenin toplumsal bağlarını güçlendirmesi bakımından değerli olduğunu ifade etti.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. FATİH KIRIŞIK, KARABÜK DOSTLAR MECLİSİ ÜYELERİYLE...

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. FATİH KIRIŞIK, KARABÜK DOSTLAR MECLİSİ ÜYELERİYLE DÜZENLENEN PROGRAMDA BULUŞTU.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. FATİH KIRIŞIK, KARABÜK DOSTLAR MECLİSİ ÜYELERİYLE BİR ARAYA...

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır’da MayaMat’e 3 Binin Üzerinde Başvuru
2
KBÜ Rektörü Kırışık, Arapça Hazırlık Öğrencileriyle Buluştu
3
KBÜ Rektörü Kırışık, Erasmus+ ve Uluslararası İş Birliklerini Değerlendirdi
4
KBÜ'lü Öğrenciler TCDD Karabük'te Raylı Sistemler Saha Çalışması Yaptı
5
Adalet Bakanı Tunç, KBÜ’nün KAPGEM Raporlarına Dikkat Çekti
6
KBÜ, Fas’ta SCA2025’te 12 Bildiriyle Akıllı Şehirlerde Uluslararası Sahneye Çıktı
7
Prof. Dr. Fatih Kırışık, Karabük Dostlar Meclisi ile Buluştu

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti