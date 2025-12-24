TOGÜ’den kırsaldaki kadınlara dijital finansal okuryazarlık eğitimi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) tarafından yürütülen "Kampüsten Kırsala: Dijital Finansal Okuryazarlıkla Güçlenen Kadınlarımız" projesinin ilk eğitimi Emirseyit beldesinde gerçekleştirildi. Etkinlik, kırsal bölgelerde yaşayan kadınların finansal okuryazarlık düzeyini yükseltmeyi ve güvenli dijital finansal araçları etkin şekilde kullanabilmelerini sağlamayı hedefliyor.

Eğitimin içeriği

Program kapsamında katılımcılara dijital finansal güvenlik, bütçe yönetimi, tasarruf alışkanlıkları ve yatırım bilinci gibi konularda kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Sunumlar; Prof. Dr. Mihriban Coşkun Arslan (Toplumsal Katkı ve Sosyal İnovasyon Koordinatörü) ve Dr. Öğr. Üyesi Aslı Öztürk Terzi tarafından gerçekleştirildi. Hedef, kadınların günlük yaşamda karşılaşabilecekleri finansal durumlara karşı farkındalık kazanmalarıdır.

KADES ve güvenlik bilgilendirmesi

Programın ikinci bölümünde Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Eda Deniz Tengilimoğlu tarafından KADES uygulaması tanıtıldı. Uygulamanın kullanımı ve kadınların acil durumlarda başvurabilecekleri güvenlik mekanizmaları hakkında bilgi verildi. Ayrıca "En İyi Polis Annedir" farkındalık çalışması çerçevesinde aile içi bilinçlenme ve önleyici yaklaşımlar vurgulandı.

Üniversite-toplum iş birliğinin örneği

Bu eğitim, TOGÜ'nün toplumsal katkı ve sosyal inovasyon yaklaşımıyla hayata geçirilen, üniversite-toplum iş birliğinin somut bir örneği olarak değerlendirildi. Etkinliğe katkı sunan gönüllü öğrencilere ve destekleri nedeniyle jandarma teşkilatına teşekkür edildi.

