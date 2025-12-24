DOLAR
42,84 -0,06%
EURO
50,7 0,02%
ALTIN
6.180,68 0,01%
BITCOIN
3.722.567,45 1,2%

TOGÜ’den Kırsaldaki Kadınlara Dijital Finansal Okuryazarlık Eğitimi

TOGÜ'nün 'Kampüsten Kırsala' projesiyle Emirseyit'te kırsal kadınlara dijital finansal okuryazarlık, güvenli dijital araç kullanımı ve KADES eğitimi verildi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 11:17
TOGÜ’den Kırsaldaki Kadınlara Dijital Finansal Okuryazarlık Eğitimi

TOGÜ’den kırsaldaki kadınlara dijital finansal okuryazarlık eğitimi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) tarafından yürütülen "Kampüsten Kırsala: Dijital Finansal Okuryazarlıkla Güçlenen Kadınlarımız" projesinin ilk eğitimi Emirseyit beldesinde gerçekleştirildi. Etkinlik, kırsal bölgelerde yaşayan kadınların finansal okuryazarlık düzeyini yükseltmeyi ve güvenli dijital finansal araçları etkin şekilde kullanabilmelerini sağlamayı hedefliyor.

Eğitimin içeriği

Program kapsamında katılımcılara dijital finansal güvenlik, bütçe yönetimi, tasarruf alışkanlıkları ve yatırım bilinci gibi konularda kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Sunumlar; Prof. Dr. Mihriban Coşkun Arslan (Toplumsal Katkı ve Sosyal İnovasyon Koordinatörü) ve Dr. Öğr. Üyesi Aslı Öztürk Terzi tarafından gerçekleştirildi. Hedef, kadınların günlük yaşamda karşılaşabilecekleri finansal durumlara karşı farkındalık kazanmalarıdır.

KADES ve güvenlik bilgilendirmesi

Programın ikinci bölümünde Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Eda Deniz Tengilimoğlu tarafından KADES uygulaması tanıtıldı. Uygulamanın kullanımı ve kadınların acil durumlarda başvurabilecekleri güvenlik mekanizmaları hakkında bilgi verildi. Ayrıca "En İyi Polis Annedir" farkındalık çalışması çerçevesinde aile içi bilinçlenme ve önleyici yaklaşımlar vurgulandı.

Üniversite-toplum iş birliğinin örneği

Bu eğitim, TOGÜ'nün toplumsal katkı ve sosyal inovasyon yaklaşımıyla hayata geçirilen, üniversite-toplum iş birliğinin somut bir örneği olarak değerlendirildi. Etkinliğe katkı sunan gönüllü öğrencilere ve destekleri nedeniyle jandarma teşkilatına teşekkür edildi.

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN EĞİTİMDE KIRSALDA YAŞAYAN KADINLARA DİJİTAL...

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN EĞİTİMDE KIRSALDA YAŞAYAN KADINLARA DİJİTAL FİNANSAL OKURYAZARLIK, GÜVENLİ FİNANSAL ARAÇ KULLANIMI VE KADES UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPILDI.

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN EĞİTİMDE KIRSALDA YAŞAYAN KADINLARA DİJİTAL...

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
FEDEK Değerlendirme Takımı Ordu Üniversitesi’nde (20-23 Aralık)
2
Aydın'da Kavaklı Vip: Müzik ve Kahveyle Sınavda Odaklanma
3
TOGÜ’den Kırsaldaki Kadınlara Dijital Finansal Okuryazarlık Eğitimi
4
2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı
5
İlkokul Öğrencilerinden Kars Tanıtım Videosu: Doğa, Tarih ve Lezzetler
6
Niğde'de Gerçeğini Aratmayan Deprem Saha Tatbikatı
7
Rektör Uslu'dan Sağlık Bakanı Memişoğlu'na Ziyaret

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor