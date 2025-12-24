Türkiye’nin İlk Elektrikli Araçlar Eğitim Merkezi Samsun'da Açıldı

Türkiye’de mesleki eğitim alanında bir ilk olarak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (OMÜ MTAL) bünyesinde kapsamlı bir Elektrikli Araçlar Eğitim Merkezi kuruldu. Proje, Samsun İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütüldü ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklendi.

Merkezin kuruluşu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanan 6 milyon 37 bin TL hibe desteği ile gerçekleştirildi. Sahip olduğu teknik donanım, uygulama altyapısı ve eğitim içeriğiyle merkez, mesleki ve teknik eğitim kurumları arasında öncü bir model olma niteliği taşıyor.

Eğitim programı ve katılımcılar

Elektrikli Araçlar Eğitim Merkezi’nde; elektrikli araçların temel yapısı, batarya ve motor sistemleri, yüksek gerilim güvenliği, arıza tespiti, uygulamalı atölye çalışmaları ve mesleki yeterliliklere yönelik beceri eğitimi verilecek. Uygulamalı ve nitelikli eğitim imkanları ile katılımcılar gerçek ekipman ve simülatörlerle çalışma imkanı bulacak.

Proje kapsamında, OMÜ MTAL öğrencilerinin yanı sıra Samsun’da yaşayan genç işsizler, kadınlar, gelir riski ve sosyal kırılganlık altındaki bireyler ile mesleki gelişime ihtiyaç duyan yetişkinler olmak üzere toplam 220 kişi elektrikli araç teknolojileri alanında eğitim alacak. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcılara Europass geçerliliğine sahip yetkinlik belgesi verilecek.

Sektöre katkı ve hedefler

Merkez, yalnızca bir eğitim alanı olmanın ötesinde; istihdama doğrudan katkı sunan, mesleki becerileri artıran ve otomotiv sektöründeki yeşil dönüşümü destekleyen örnek bir proje olarak tasarlandı. Proje ile elektrikli araç teknisyenliği ve geleceğin mühendisliği için sürdürülebilir insan kaynağı oluşturulması hedefleniyor. Bu yönüyle merkez, Samsun’u elektrikli araç teknolojileri alanında ulusal ölçekte örnek ve referans bir eğitim merkezi konumuna taşıyor ve mesleki eğitime yeni bir vizyon kazandırıyor.

Açılış ve yetkililerin açıklamaları

Açılışa Samsun Valisi Orhan Tavlı, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ve protokol üyeleri katıldı. Vali Tavlı merkezdeki atölyeyi gezerek cihazlar hakkında bilgi aldı.

Merkez hakkında bilgi veren Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, "Türkiye’de ilk olan Elektrikli Araçlar Eğitim Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdik. OKA ve Samsun Valiliğimizin desteğiyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atölye kurulumu gerçekleştirildi. İlimizde OMÜ Mesleki Eğitim Lisesi’nde öğrencilerimiz siber güvenlik, yazılım geliştirme, elektrikli araçlar gibi alanlarda eğitimlerini görüyorlar. Son teknoloji ile donatılmış bu atölyemizde bir taraftan simülatör özelliğine sahip araç gereçlerimizle, gerçek motorlarımızla ve buna uygun olarak araç gereçlerle eğitimlerini tamamlamış olacaklar. Gerçekten elektrik araç teknolojileri son yıllarda çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Bu bölümden mezun olan öğrencilerimiz aynı zamanda akademik yönleriyle mühendislik gibi alanları tercih edebilmektedir. Aynı zamanda sahada ihtiyaç duyulan iş alanlarında çalışabilecek becerilere sahip olacaklar" dedi.

Öğrencilerin görüşleri

Merkezde eğitim görecek öğrenciler, böyle bir eğitim merkezinin kendileri için büyük bir avantaj olduğunu belirterek uygulamalı eğitimin kariyerlerine katkı sağlayacağını ifade etti.

