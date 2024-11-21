10. Sürdürülebilir Gıda Zirvesi İstanbul’da Başladı

10. Sürdürülebilir Gıda Zirvesi'nin Açılışı Yapıldı

Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS) ve Sürdürülebilirlik Akademisi işbirliğiyle düzenlenen 10. Sürdürülebilir Gıda Zirvesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla İstanbul'da başladı.

Kaan Sidar: "Gıda İhtiyaçları Adil Şekilde Karşılanmalı"

TÜGİS Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Sidar, zirvenin gıda alanındaki en önemli organizasyonlardan biri haline geldiğini belirtti. Gelişen dünyada gıda israfına dikkat çeken Sidar, "Dünyada üretilen gıdaların yaklaşık %30'u raflara çıkmadan israf oluyor. Bu durum, dünya kaynaklarının verimli kullanılması ve artan nüfusun gıda ihtiyaçlarının adil bir şekilde karşılanması gerekliliğini ortaya koyuyor," ifadelerini kullandı.

Gıda Sistemlerinde Dönüşüm

Sidar, sürdürülebilirlik için sektörün tüm paydaşlarının işbirliği içinde hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi. Zirvenin, gıda sektörünü temsil eden birçok önemli aktörü bir araya getirdiğini dile getirdi ve ekledi: "Bu yıl gıda sektörü temsilcileri, kısıtlı kaynaklar ve iklim krizine rağmen, dünya nüfusunu beslemek için gerekli gıda üretim sistemlerinin nasıl tasarlanacağı konularını tartışacaklar."

Murat Ülker: "Gıda İsrafı Tüm Sistemi Etkiliyor"

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, yapılan çalışmalarda gıda verimliliğinin %21 azaldığını ve gıdaların %13'ünün hemen hasat sonrası, %17'sinin ise satış noktasında veya evde israf edildiğini vurguladı. Ülker, "Bu dönüşüm, hem çevresel hem de ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliği içermeli. Kapsayıcı gıda sistemlerine geçişi hızlandırmalıyız," dedi.

Zirve, açılış konuşmalarının ardından çeşitli etkinliklerle devam ederken, yarın düzenlenecek çevrim içi panellerle sona erecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.