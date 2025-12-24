10. Uluslararası Altın Kalite Ödülleri'nde 80 Ödül Sahibi

10. Uluslararası Altın Kalite Ödülleri sahiplerini buldu

Uluslararası Altın Kalite Ödülleri’nin 10’uncusu, iş, sanat ve medya dünyasından isimlerin katıldığı görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

Crazy Prodüksiyon imtiyaz sahipleri Hülya Yanıkdağ ve İlker Bekar organizasyonu ile gerçekleşen gecede, sahne performanslarıyla Ekin Uzunlar ve Selçuk Balcı davetlilere müzik dolu anlar yaşattı. Sanatçı Gökhan Kunt, yeni şarkısı "Tılsım" ile ilk ödülünü aldı ve eserini seslendirdi. Gecenin sunuculuğunu ise manken Ebru Destan ile radyo programcısı Doğancan Özadlı üstlendi.

Ödüller ve öne çıkan projeler

Altın Kalite Ödülleri kapsamında; geleneksel sanayi üretimini yenilikçilik, sürdürülebilirlik ve teknolojiyle birleştiren markalar ve alanında uzman toplam 80 kişi ödüle layık görüldü.

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram’ın hayatını konu alan "Buğday Tanesi" filmine ödül verildi. Ödülü alan Bayram, şöyle dedi: "Buğday Tanesi filmden öte sosyal sorumluluk projesi, evrensel bir proje. Engelsiz bir dünyayı kurmayı amaçlayan bir proje. Engelinden dolayı kimsenin geri kalmadığı bir dünyayı kurmak istiyoruz. Engelli birey olan ailelere umut aşılamayı istiyoruz. Projemiz dünyada birçok platformun dikkatini çekti. Umut evrenseldir, birçok platformda ödül aldık".

Eczacı Ufuk Işık, ürettikleri ilaç robotuyla ödül kazandıklarını belirterek: "Yenilikçi lider teknoloji firması dalında ödül aldık. Türkiye’de geliştirdiğimiz ilaç robotunu üretiyoruz. Hem yurt içinde hem yurt dışında ilaç robotunu tanıtıp meslektaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Eczane robotu eczanelerde büyük bir alan açılmasını sağlıyor. İlaçların takibi robot yapıyor, sıralama yapıyor, talebe göre stok kontrolü yapıyor. Bir eczacı olarak taleplerden yola çıkarak ürünü geliştirdik. Bu gecede de ödül almamız motivasyonumuzu artırdı".

Yılın Prestijli Hukuk Kadını ödülünü alan Avukat Handan Sayan Özgül ise: "Ödül aldığım için çok mutluyum. Kız çocuklarının okumasına çok önem veriyorum. Bu ödülün de kız çocukları için bir umut olmasını diliyorum" dedi.

Diş Polikliniği Müdürü Ayça Arıkan geceye ilişkin: "Yaklaşık 10 yıldır sağlık turizmi alanında hizmet veriyoruz. Dünyanın birçok bölgesinden hastaları ülkemize getirip sağlık hizmeti veriyoruz. Bugün aldığımız ödül gelecekte yolumuza ışık tutacak. Bu açıdan çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

ULUSLARARASI ALTIN KALİTE ÖDÜLLERİ’NİN 10’UNCUSU, İŞ, SANAT VE MEDYA DÜNYASINDAN İSİMLERİN KATILDIĞI TÖRENLE SAHİPLERİNİ BULDU.